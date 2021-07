Per terra i per mar, i també quasi per l’aire. Així podem descobrir la ruta de senders de Llançà, a l’Alt Empordà, que transcorren per la muntanya i pel mar. Són experiències úniques que reuneixen tota l’essència d’un paisatge molt marcat per la tramuntana i camins pedregosos.

Amb diferents rutes podem explorar una riquesa paisatgística molt particular basada en el color blau i transparent de les seves aigües i el gris de les muntanyes i petits turons. Una de les particularitats que donen més caràcter a Llançà són els seus penya-segats a la vora del mar que podem descobrir a peu i de manera calmada i reposada. Llançà té un perfil molt marcat en els seus camins i si hi ens endinsem trobarem dòlmens i altres elements patrimonials que han perdurat en el temps tot i l’agresivitat del vent.

Si visitem la web de turisme de Llançà trobarem una proposta de deu rutes que reuneixen tota aquesta essència d’aquesta vila marinera. Són concretament: de Llançà a Sant Genís del Terrer, de Valleta a Sant Silvestre i Sant Genís, el Puig d’Esquers -en dues versions-, la carrerada de Sant Pere de Rodes, cap Ras, l’itinerari de font d’en Falcó, la ruta del Llançà Medieval, Llança i la ruta del Parc Natural del Cap de Creus i el sender fins a Argelès. En la web trobarem una descripció molt acurada sobre el contingut de cada ruta. Per exemple, el punt i sortida de l’itinerari, el seu desnivell, durada, el grau de dificultat, el tipus de camí que és -pista o corriol-, els llocs d’interès que anirem trobant al nostre pas i una descripció precisa per seguir el camí amb total seguretat i facilitat. Per tenir-ho tot detallat i a mà ens podem descarregar tota la informació de cada itinerari.

Un petit tast del que podem gaudir si triem fer alguna de les rutes indicades és l’explicació de la ruta de Valleta a Sant Silvestre i Sant Genís. Són dues hores de recorregut mitjà a través d’una pista. Podrem admirar diversos elements com el dolmen del Puig del Llop, entre d’altres. Una altra ruta molt característica del paisatge local és la que condueix fins a la Font d’en Falcó. Sortint i arribant des de l’oficina de turisme i durant una 1 hora i 45 minuts visitarem llocs d’interès com la capella del Port, la font d’en Falcó, les platges, el Casteller i el Port, un dels punts neuràlgics de Llançà i amb una gran activitat.

I l’autèntica joia del paisatge d’aquesta zona del litoral és el Parc Natural del Cap de Creus. Una de les rutes proposades amb un nivell mitjà-alt i d’una durada de 3 hores permet contemplar unes visites espectaculars des del Faner de Dalt, el Coll dels Portes i la Roca Miralles. Són diverses pistes i corriols amb uns desnivells al voltant dels 600 metres. Les opcions es poden completar amb una ruta marina, un passeig per les seves nombroses platges o fins i tot amb la pràctica d’snorkel per admirar tota la bellesa que amaga el mar. Tenim per escollir al llarg dels set quilòmetres de litoral nombroses platges que reuneixen tots els ingredients: roca, sal i sorra.

Però si no volem sortir del nucli urbà Llançà ens ofereix també la possibilitat de visitar i descobrir la seva riquesa medieval amb la Torre de la Plaça com a element singular.