Es diu poc, però és una de les claus del seu èxit: Amazon produeix menys que la resta de plataformes, però els seus productes acaben tenint virtuts que els situen per damunt de la típica estrena per veure i oblidar en un mateix cap de setmana. Un bon exemple d’això és Cruel summer, una sèrie que ve sense grans noms al darrere i en ple mes d’agost, però a mesura que s’ha apropat el dia de l’estrena ha fet la sensació que generava molt més interès que la majoria de novetats de les darreres setmanes. El motiu el podem trobar és que les ments pensants de la plataforma semblen tenir molt ben identificats els gustos i els tendències del seu públic potencial, i en el cas de les sèries mai se les plantegen com una operació de consum ràpid, sinó com una marca que continuarà essent allà amb el pas de les setmanes i els mesos. Un bon exemple seria també Little fires everywhere, que es va estrenar per les mateixes dates i encara és un títol molt recomanat entre els buscadors de sèries.

Cruel summer situa la seva acció al llarg de tres estius, en concret els dels anys 93, 94 i 95. Comença quan Kate i Jeanette, dues adolescents molt diferents d’un poble de Texas, es coneixen i només en aquests pocs instants, els queda claríssim que formen part de dos universos diferents. Kate és guapa i molt popular, sempre té qui l’envolta i tothom hi veu una persona que arribarà molt lluny; Jeanette, pe la seva banda, és tímida, introvertida i mai crida l’atenció de ningú. Un dia, Kate desapareix sense deixar rastre, i la policia assumeix que es tracta d’un segrest. A partir d’aquest punt, Jeanette es converteix en la portaveu oficial de l’angoixa col·lectiva, guanyant la popularitat que mai havia pogut tenir. Però les coses donen un tomb quan una pista del cas situa Jeanette en el punt de mira de la investigació. Pot semblar que Cruel summer s’explica sola només amb l’argument, però és tracta d’un thriller molt hàbil i ple de sorpreses que sap mantenir-te pendent durant els seus deu episodis.

La sèrie, que ja ha estat renovada per a una segona temporada, està protagonitzada per Olivia Holt, Chiara Aurelia (atenció a aquestes dues actrius, realment magnífiques), Christina Gonzalez, Barrett Carnahan, Blake Lee, Ben Hicks, Jessica Swinney, Dave Bass, Damon Carney, Sarah Drew i Michael Landes.