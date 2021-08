Festa Major de Maçanet de la Selva

De divendres 6 fins al dimarts 10

Maçanet de la Selva celebra aquests dies la seva Festa Major. Divendres, a les 20 h, des de la Plaça de l'Ajuntament, donarà el tret de sortida amb la lectura del pregó i a les 22 h, a la Pista Jardi, actuarà el Mag Lari. Hi ha previstes un munt d'activitats per a totes les edats i concerts programats, que es realitzaran a l'Espai de Concerts del Carrer de les Escoles al costat del Pavelló. Entre d'altres: divendres, a les 22 h, serà el torn del grup Ítaca Band; dissabte, a les 22.30 h, l'Orquestra Di-versiones; diumenge, a les 20.30 h, Suu.

Festa Major de Roses

De divendres 6 fins al diumenge 15 d'agost

Roses està de Festa Major. Divendres, a les 22 h, a la Ciutadella, actua Amaral en l'inici d'una sèrie d'esdeveniments que s'allargaràn més d'una setmana. Dissabte, també a les 22 h a la Ciutadella, ho farà Aitana. Visites guiades, la X Travessia Roses-L'Escala-Roses, espectacles familiars, fira d'atraccions, Escape Room al carrer, snorkel, titelles romanes o un minucurs de tast de vins, són només una mostra de les activitats previstes per aquests dies.

Festival Portalblau, divendres 6 i dissabte 7, a les 22 h

Maria Arnal i Marcel Bagés i Andrea Motis i R. Greer, al Fòrum Romà d'Empúries de l'Escala

Dos anys i mig després Maria Arnal i Marcel Bagés tornen, divendres, al Festival Portalblau amb el seu esperat segon disc CLAMOR. Una obra composta, enregistrada i produïda entre Barcelona i Atenes al costat de David Soler. Per la seva part, Andrea Motis, amb només quinze anys estrenava el seu primer disc amb la complicitat del seu mentor Joan Chamorro i des d'aleshores no ha deixat de créixer com a artista. Dissabte arriba al festival Portalblau presentant, amb Randy Greer, el seu nou treball, A Swingin Story.

Festival Porta Ferrada, de divendres 6 a diumenge 8, a les 22 i les 22.30 h

Sergio Dalma, Bad Gyal i La Locomotora Negra, al Guíxols Arena

Sergio Dalma actua divendres a la nit, a les 22 h, sent un dels reclams més populars del cartell de Porta Ferrada. D'altra banda, els ritmes urbans amb influències jamaicanes de Bad Gyal l'han posicionat com una de les grans artistes del trap i el reggaeton a Espanya. La catalana arriba dissabte al festival de Porta Ferrada de Sant Feliu, a les 22.30 h, que diumenge rebrà, també a les 22 h, a la banda de jazz La Locomotora Negra.

Festival Amb So de Cobla a Palamós, divendres 6, a les 23 h

Nakany Kanté, al festival Amb So de Cobla

Nakany Kanté serà divendres la protagonista d'un dels espectacles més imaginatius de la cinquena edició del festival Amb So de Cobla, que té lloc fins dissabte a Palamós. La cantant nascuda a Guinea Conakry i establerta des de fa més d'una dècada a Catalunya deixarà embolcallar el seu rítmic afropop mandinga pel so de la cobla en l'estrena d'una coproducció de La Fira Mediterrania de Manresa, el Festival Amb So de Cobla i Slow Walk Music. El concert, gratuït, tindrà lloc a les 23 h a la plaça Josep Sarquella del municipi baix-empordanès.

Festa Major de Vila-Sacra

Dissabte 7 i diumenge 8

Aquest cap de setmana és la Festa Major de Vila-Sacra. Les activitats començaran dissabte, a les 17 h, a la Zona de les Antigues Escoles, amb inflables i festa de l'escuma per als més petits. A les 22 h, està previst una cantada d'havaneres amb la participació del grup Les Veus de Parlavà, al Pati de les Antigues Escoles. Diumenge continuaran els actes, que finalitzaran a les 19 h, també al Pati de les Antigues Escoles, amb una audició de sardanes i posteriorment un concert amb l'Orquestra La Nova Blanes.

Visita Guiada a Girona, dissabte 7, a les 10 i les 16 h

Urban Escape, al Museu d'Història dels Jueus

Un Urban Escape és una nova manera de descobrir la ciutat, inspirat en un Escape Room. Desafia el teu enginy i posa a prova la teva creativitat, mentre aprens la història de la ciutat i els seus personatges! Hauràs d'obrir les portes del call que amaguen la seva història i resoldre els xifrats i enigmes.

Música a Girona, dissabte 7, a les 20 i les 22 h

Ronald Baker Quartet, al Sunset Jazz Club

Fidel a la tradició, Ronald Baker canta i toca amb una exquisida sensibilitat. Es declara hereu dels grans trompetistes de la història del Jazz, amb un estil càlid i intimista. Com a cantant, la seva veu reflecteix influències d'Al Jarreau o George Benson. Baker serà present aquest dissabte al Sunset, una cita imprescindible.

Festa Major de Bescanó

El Niño de la Hipoteca, dissabte 7, a les 21 h

Guiu Cortés, més conegut com El Niño de la Hipoteca, oferirà el dissabte un concert íntim i familiar a la Pista Poliesportiva en el marc de la festa major de Bescanó, que omplirà durant el municipi d'actes per tothom.