Aitana s’ha convertit de manera natural en un fenomen musical i social. Actualment, és una de les grans artistes a Espanya. Aquest cap de setmana el passarà a les comarques gironines amb una actuació al festival Sons del Món de Roses (dissabte) i Cap Roig (diumenge), per presentar el seu últim disc, 11 razones, en el qual aposta per un estil pop-rock fresc i melòdic amb un so més contundent, en què predominen les guitarres saturades, poderoses bateries i melodies inoblidables. Amb aquest darrer àlbum, l’artista sorgida d’Operación Triunfo ha aconseguit un total de catorze guardons discogràfics.