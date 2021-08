Papel, de l’escriptor i periodista Jesús Ruiz Mantilla, tracta a fons els reptes als quals s’encara el periodisme del segle XXI. Una novel·la coral que explica des de dins la història d’un diari i els seus professionals que busquen el seu lloc al món entre el desànim i les aspiracions més nobles del seu ofici.

Què els hi ha passat, als periodistes?

Els periodistes han donat una elecció en l'última dècada d'adaptació al mitjà. A principis de la crisi del 2008, els alts càrrecs de les empreses deien que s'havien d'adaptar a les noves tecnologies o morir. No vam trigar més d'un any en adaptar-nos al procés digital. En canvi, ells han trigat quinze anys a trobar un model econòmic que ho fes viable. Pel camí han quedat companys a l'atur, mitjans tancats, sous minvats...

La novel·la s’apropa al mite de Faust. Els periodistes hem venut l’ànima al diable?

Més que els periodistes, les empreses periodístiques, en certa manera l'han venut. Va ser producte de la crisi d'un model que va obligar al canvi de la impremta al format digital. Sense beneficis econòmics no hi ha independència. Sempre els grups polítics i econòmics estaran disposats a xuclar-te la sang. I molts van posar el coll a disposició, en lloc de donar-los l'all als vampirs.

Entre tanta mentida, on és la veritat?

La veritat no existeix, existeixen els fets contrastats. Sempre han existit les mentides, el problema d’ara és que es fabriquen i s’escampen a la velocitat de la llum en les xarxes socials amb l’objectiu d’aconseguir poder i desestabilitzar governs i sistemes. Contra això, la constatació dels fets és molt més lents.

És possible el periodisme independent en el món actual?

Per descomptat que ho és. Cal conscienciar a la gent que perquè s'exerceixi aquesta independència i periodisme de qualitat, cal pagar, com paguen per Netflix o HBO i Spotify.

Digui'm alguna cosa bona de Zuckerberg. Fa la impressió que l'odia.

No és odi, ni de bon tros. Ell, com altres patrons digitals, Steve Jobs, Bill Gates, Larry Page, són els creadors d'un nou paradigma vital, no només econòmic, també social, cultural i polític. Vertaders poders fàctics. Cal entendre això per comprendre en quin món vivim, en gran part, dissenyat per ells. I això em resulta fascinant.

Si el periodisme diu molt del país, què diu del nostre?

Si passem de les pàgines que parlen de política i prescindim de certs opinadors, si ens fixem més en les pàgines de Societat, Cultura o Esport i veiem les gestes dels nostres científics, pedagogs, metges, investigadors, creadors, artistes i esportistes, podem treure conclusions suficients per a sentir-nos-en més que orgullosos.

Potser morirà la premsa de paper, però mai moriran les històries.

Mai morirà la necessitat d'explicar i revelar les històries. Això, ni més ni menys, amb les eines que tenim al nostre abast en cada època històrica, impremta o pantalles.

Per vostè, un periodista veterà, què té aquesta professió que el faci tan apassionant?

La sensació que surts de casa teva un matí i no saps amb certesa si tornaràs a dormir al teu llit. La sorpresa permanent, la sensació que cada dia és únic i irrepetible, és una droga.