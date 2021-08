Cerdanya Music Festival, de dijous 12 a dilluns 23

Aitana i Morat, divendres i dissabte, a les 21 h

La primera edició de la Cerdanya Music Festival, impulsat per la promotora Concert Studio amb la mateixa filosofia que el Festival Jardins de Pedralbes, va arrencar ahir amb gairebé 10.000 entrades ja venudes per a la desena de concerts que tindran lloc en un recinte situat en un prat de la vall d'Alp, prop de l'aeròdrom, de 58.000 metres quadrats. Fins dilluns 23 d'agost, passaran pel nou escenari ceretà artistes de renom com Nathy Peluso, Morat, Manel, Miguel Ríos o Love of Lesbian, entre altres. Per a les cites amb Aitana, Sopa de Cabra, Rosario i Hombres G ja s'ha anunciat que queden poques entrades a la venda.

Festa Major de Tortellà, de divendres 13 a dilluns 16

Joan Garriga i El Mariatxi Galàctic a la Plaça Mercat, a les 22.30 h

Aquest divendres, Tortellà dona el seu tret de sortida a la Festa Major amb el concert de Joan Garriga i El Mariatxi Galàctic, a les 22.30 h, a la Plaça Mercat, juntament amb l'elecció de la pubilla i l'hereu 2021. El cap de setmana, ple d'activitats (escape room, concerts familiars, inflables, etc.), s'allargarà fins dilluns 16, al Parc de Can Santaló a les 22 h, amb el final de festa amb castell de focs artificials.

Festa Major La Bisbal d'Empordà, dissabte 14 a les 21 h

El Pony Pisador a la Rigotaverna

L'inimitable grup de folck El Pony Pisador, que mescla músiques tradicionals amb un estil viu i despreocupat, oferirà un concert carregat de bon humor en un espectacle imprevisible compartit amb Morena, un grup de versions de patxanga de les darreres dècades. El programa d'actes s'estrena aquest divendres 13 i acabarà el dimecres 18 d'agost. Durant aquests dies a La Bisbal, hi haurà visites guiades, concursos de petanca, concerts, correfoc, ball de gegants i capgrossos i un castell de focs de final de festa major, previst per al dimecres a les 24 h, al Parc 8 Març.

Festa Major Salitja

42è Concurs de Cançó, a les 19 h

Salitja celebra aquest cap de setmana la seva festa major i un dels actes més destacats és el tradicional concurs de la cançó. Serà el diumenge 15, a les 7 de la tarda, quan els artistes pujaran a l'escenari buscant el seu reconeixement. Aquest concurs té una llarga trajectòria i aquest any arriba a la seva 42a edició. La festa inclou música, espectacles infantils i altres activitats.

Festival a Calella de Palafrugell, diumenge 15 a les 21 h

El Mag Lari als Jardins de Cap Roig

Mag Lari, l'il·lusionista que ha fet badar boques durant més de vint-i-cinc anys amb els seus espectacles inimaginables repeteix per tercer any consecutiu al Festival de Cap Roig. Del Mag Lari destaquen la gran capacitat comunicativa, que el converteix en tot un showman, i la seva posada en escena impecable i polida.

Festival a Sant Feliu de Guíxols, diumenge 15 a les 21.30 h

Pau Vallvé i el Petit de Cal Eril al Teatre Auditori Municipal

Dos dels artistes més imaginatius del pop-rock del país pugen plegats a l'escenari per oferir un doble concert ple de creativitat i, sobretot, molt de talent.

Festival Portalblau, a l'Escala, diumenge 15 a les 22 h

Miki Núñez, al Fòrum Romà d'Empúries

Miki Núñez, exconcursant d'Operación Triunfo i finalista d'Eurovisió actuarà al Festival Portablau per presentar el seu segon i esperat disc Iceberg. El cantant de Terrassa pujarà a l'escenari del Fòrum Romà d'Empúries, on cantarà les seves noves cançons plenes d'optimisme i energia i on també repassarà els èxits del seu primer treball Amuza. Un so, influït pel soul, el reggae o el pop llatí, que convertirà aquest dia en una festa inoblidable. Un concert fi de festa, que tancarà la 14 edició del Festival Portalblau.