Començant pel clàssic periple de ressonàncies homèriques fins a la darrera Road movie de torn, allò que compta és el desplaçament i com aquest afecta la imatge que ens fem de nosaltres mateixos i del món que intentem habitar. En paraules de Francisco Jarauta: «No importa si aquest descobriment de l’altre implica el desconcert o l’emoció, l’estranyament o l’entusiasme: en tots els casos és ja el resultat d’una experiència que només el viatge és capaç de produir». Per això Marta Rossell i Roc Domingo van centrar el seu projecte d’intercanvi artístic entre el Bòlit de Girona i Rad’Art de Sant Romano (Itàlia) en un viatge d’anada i tornada realitzat, com no podria ser de cap altra manera, amb una furgoneta llogada per a l’ocasió. Els resultats de la seva experiència es mostren al vestíbul del Centre d’Art Contemporani de Girona fins a finals de mes.