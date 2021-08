Curiosa saga, la de G.I. Joe. La va iniciar el gran Stephen Sommers en una pel·lícula tan divertida com costosa que no va respondre com s’esperava a les taquilles, malgrat basar-se en una de les joguines més populars de tots els temps. Segurament per això la seva segona part feia olor de reboot: G:I. Joe: La Venganza matava literalment el seu personatge principal als 20 minuts i feia entrar en escena un nou equip encapçalat per ni més ni menys que Dwayne Johnson i Bruce Willis. No inventava res però, de nou, era divertida i no tenia gaires complexes. El mateix val per la tercera, aquest cop una preqüela sobre un dels personatges més estimats de les joguines, Snake Eyes. Es tracta de la típica pel·lícula d’origen en què veiem la forja de l’heroi, les seves motivacions i també la successió de circumstàncies que l’han fet tal i com el coneixem. Així, veurem com passa de ser una persona sense vocació heroica a un dels guerrers ninja més perillosos que ha existit mai; com passa de germà a enemic de Storm Shadow per culpa de la insistència d’aquest últim a ser més fatxenda que ningú, i també coneixerem de prop l’origen de la rivalitat dels Joe amb malvats tan carismàtics com La Baronessa. Tot plegat dirigit per tot un veterà del gènere, Robert Schwentke, que sempre demostra saber en quin tipus de pel·lícula s’ha embolicat.

Snake Eyes: El origen dona exactament el que s’espera d’ella: són dues hores de coreografies d’arts marcials i persecucions passades de revolucions que busquen l’aplaudiment del fan. I el troba, per descomptat, perquè al capdavall és fidel a l’imaginari que retrata i se les empesca perquè les escenes d’acció siguin molt boges i imprevisibles.

Un altre factor clau és el seu repartiment. Semblava que Henry Goldsing anava per a antiheroi romàntic, però aquí demostra que és capaç de ser un action hero creïble i, temps al temps, un ferm candidat a ingressar a la nòmina de companyies com Marvel. Al seu costat trobem un altre rostre que pot aspirar a tot, el de la gran Samara Weaving, musa del fantàstic i el terror dels darrers anys gràcies a títols com The Babysitter o Noche de bodas. Però la veritable sorpresa de Snake Eyes: El origen és trobar-s’hi amb una solvent Úrsula Corberó en la pell de La Baronessa, a unes poques setmanes d’estrenar el primer volum de la temporada final de La casa de papel.