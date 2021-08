Arran de mar i seguint un sender o algun dels trams del camí de ronda podem resseguir tot el litoral del terme municipal de Palafrugell. Sens dubte, aquest és el típic paisatge de la Costa Brava integrat per zones arbrades de pins, penya-segats i petites cales a les quals només s’hi pot accedir a peu o des del mar.

Al llarg d’aquest tram del litoral gironí trobem diferents rutes perfectament indicades per planificar una bona passejada i explorar aquesta zona. Les rutes abasten des de la zona del Golfet fins a Aigua Xelida. És una magnífica oportunitat per als amants del senderisme ja que aquestes rutes permeten descobrir paratges espectaculars que habitualment no estan a l’abast dels ulls. Una passejada lenta i planificada ens permetrà descobrir un paisatge que no ens deixarà indiferents.

A l’apartat de turisme de la web oficial de Palafrugell trobarem detallades cada una de les rutes que podem portar a terme. Cada una d’elles conté una explicació molt descriptiva del que podem trobar, la durada de la ruta, d’on podem sortir i fixar la nostra arribada, com és el camí que ens trobarem i la distància a recórrer.

Per exemple, en la fitxa de la ruta del camí de ronda que es conduirà del Golfet fins a Sant Roc ens venen detallats els punts d’interès que trobarem al llarg d’aquesta ruta que podrem cobrir en poc més de mitja hora: les Aigües Mortes, el Castellet d’en Niell, la punta dels Forcats, la Roca Vermella, la cala de la Font d’en Roques, la cala de la Font d’en Fina, l’Agulla del Golfet, el cap Roig, el jardí botànic de cap Roig.

Un altre dels senders destacats és el que surt des de la muntanya de Sant Sebastià -des d’on hi ha una de les millors panoràmiques de la Costa Brava- fins a la cala Pedrosa. Al llarg del camí hem de seguir les diferents marques que hi ha i podrem trobar punts d’interès destacats com el salt de Romaboira, la Roca del Cavall i sens dubte la cala Pedrosa. Altres rutes de senderisme que podem fer són les de Sant Roc fins als Tres Pins, dels Trens Pins fins a Sant Sebastià i de cala Pedrosa a Aigua Xelida.

L’Ajuntament de Palafrugell té cura del manteniment i millora dels senders i el camí de ronda. Recentment, acaba de portar a terme una millora. En concret, ha fet millores de seguretat en el camí de ronda d’Aigua Xelida, sobre la cala Llarga.

Aquest tram condueix de la cala Ventosa a la cala d’Aigua Xelida, i l’Ajuntament ha considerat necessari millorar la seguretat i l’accessibilitat d’aquest tram de camí, instal·lant 35 metres de tanca de fusta tractada en els punts on el sender s’apropa més al penya-segat, a la vegada que s’han col·locat rètols preventius. Tot plegat es tracta de mantenir en bon estat aquests camins que són un autèntic i veritable atractiu turístic.