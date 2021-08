Escape Room era una notable pel·lícula de terror de la modalitat survival, és a dir, que partia de la idea de reunir un grup de personatges en un parany molt sofisticat en què l’objectiu primordial era la supervivència. Sabia captar la nostra atenció gràcies a la creativitat amb què els seus protagonistes queien com mosques, però també perquè sabia dotar la trama d’un misteri ben conduït al voltant dels responsables de la situació. Per això no sorprèn que la seqüela, subtitulada Mueres por salir, reprengui l’acció exactament on la deixava la seva predecessora i jugui a expandir l’imaginari amb la idea de generar més entregues. De fet, mirant-la queda clar que els seus responsables són fans de la saga Destino final, on la simplicitat inicial (personatges que escapen de la Mort i aquesta vol rematar la feina) va donar peu a cinc pel·lícules en què s’introduïen matisos i aclariments que ajudaven a mantenir-la viva. Facin el que facin, el que queda clar és que aquesta seqüela s’agafa al manual de les segones parts: més espectacular, més violenta i, sobretot, més conscient d’ella mateixa, fins al punt que a les seves imatges hi ha implícita una paròdia del seu propi punt de partida.

La història comença amb els protagonistes de la primera Escape Room adonant-se que els han tornat a capturar i els han tancat amb quatre persones més. L’espai és encara més complex i sofisticat, amb proves que ratllen el deliri. No triguen a adonar-se que tots ells tenen una cosa en comú: tots ja havien estat en una Escape Room de la mateixa empresa i tots van ser els únics supervivents de la seva onada. Per tant, hauran d’indagar el seu passat per entendre perquè els tanquen una vegada i una altra i, pel camí, descobrir la identitat dels seus captors.

Aquesta segona part perd l’aureola de misteri que caracteritzava la primera, en gran mesura perquè director i guionistes prefereixen centrar-se en les atrocitats i a tirar la casa per la finestra. Això no és necessàriament dolent, perquè el film és molt entretingut. Però fa la sensació que s’abandona en excés la construcció d’un relat que transcendeixi la mera successió de morts efectistes. Ara bé, igualment és un producte estiuenc la mar de divertit que compta amb la complicitat d’un bon repartiment encapçalat per Indya Moore, Deborah Ann Woll (la Karen Page de la sèrie Daredevil), Isabelle Fuhrman, Taylor Russell, Holland Roden, Thomas Cocquerel, Carlito Olivero, Avianah Abrahams, Jay Erving i Logan Miller. Per cert que el seu director, Adam Robitel, estrenarà aviat la cinquena entrega de la saga Insidious, titulada The Dark Realm.