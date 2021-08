Conspiracions de la memòria

El nom de Lisa Joy potser encara no és gaire conegut entre la comunitat cinèfila, però és una professional forjada en unes quantes batalles i, sobretot, a algunes de les sèries més interessants dels darrers anys. Ha estat al darrere, per exemple, de Pushing Daisies, d’Último aviso (un thriller, per cert, que mereix molta més atenció de la que ha tingut) i Westworld, de la qual ha estat la màxima responsable juntament amb Jonathan Nolan. És justament el prestigi d’aquesta magnífica sèrie basada en Almas de metal que ha fet que el seu primer llargmetratge hagi despertat tanta expectació. Reminiscencia té aires, precisament, dels treballs del germans Nolan i incorpora no poques fixacions que Joy ha anat explorant al llarg de la seva trajectòria televisiva. De moment, les crítiques són prou favorables (les més negatives posen l’èmfasi en la falta d’emoció, que és un dels comentaris més recurrents que es fan sobre Westworld) i falta veure si les taquilles responen davant un producte que defuig la comercialitat a l’ús i apel·la a un estil de cinema fantàstic més adult i menys centrat en l’acció.

El punt de partida de Reminiscencia podria ser el de qualsevol «noir» dels anys 40, tot i que la història va derivant cap a terrenys més sobrenaturals. El protagonista, Nick Bannister, és un detectiu privat que es dedica a recuperar records perduts per als seus clients. És a dir, que fa una immersió literal a la seva memòria perquè puguin rescatar vivències oblidades, trobar objectes amb valor sentimental o reviure velles emocions. És una feina amb conseqüències, perquè tot explorant els records aliens Bannister ha oblidat què és tenir una vida pròpia. Un bon dia, entra per la porta Mae, una dona tan atractiva com enigmàtica que el contracta perquè busqui un objecte perdut als laberints de la seva memòria. Però al cap de poc temps, Mae desapareix sense deixar rastre i el detectiu, obsessionat amb ella i el seu passat, acaba topant amb una conspiració que arriba més lluny del que mai s’hauria imaginat.

La narrativa de Reminiscencia recorda, valgui la redundància, a Origen, però Joy aposta per un relat menys pirotècnic que està molt més interessat a actualitzar algunes convencions del cinema negre que no a reinventar el fantàstic. Potser per això és una pel·lícula un pèl previsible que no acaba de treure tot el suc a les seves premisses, però igualment resulta interessant per les seves atmosferes i l’evident capacitat de Joy, també guionista del film, per sostenir el ritme narratiu.

Un dels principals al·licients de Reminiscencia és el seu repartiment, encapçalat per Hugh Jackman, Rebecca Ferguson, Daniel Wu, Angela Sarafyan, Marina de Tavira, Cliff Curtis, Natalie Martinez i Thandie Newton, que a Westworld ens ha regalat un dels millors papers de la seva carrera. De la sèrie Joy també recupera el compositor Ramin Djawadi, autor de Joc de Trons i l’esperada pel·lícula de Marvel Eternals.

Nascuda a Suècia, Rebecca Ferguson s’ha convertit en una de les actrius més prolífiques de la seva generació gràcies al seu carisma i la seva participació a Mission: Impossible. Precisament a l’agenda hi té les dues noves entregues d’aquesta saga, de nou a les ordres de Christopher McQuarrie; l’esperada adaptació de Dune, on encarna un dels personatges principals, i la sèrie Wool, una distopia que comença el seu rodatge en breu.