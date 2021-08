Lloret de Mar D avui H 22.00 h

Han passat tres anys des que María José Llergo (1994, Pozoblanco) es donés a conèixer al gran públic amb Niña de las dunas, tema autoproduït i interpretat al costat del guitarrista Marc López, després d’haver-se format a l’ESMUC de Barcelona. Des d’aleshores no ha deixat de rebre elogis per erigir-se com una de les artistes més destacades de la nova escena flamenca. Avui serà al Festival Som de Mar de Lloret de Mar, que entra a la recta final, per a mostrar al públic assistent la seva música plena de poesia i tradició que es mou no només en el flamenc sinó també en el R&B, el soul i, fins i tot, capes de música electrònica que mostren el gran ventall de recursos que la cantant és capaç d’adoptar.