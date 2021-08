Els recs d’aigua sempre han estat lligats a la història local de Banyoles. Els seus usos han estat diversos i ara formen part d’un patrimoni ben viu. Per tal de donar-los a conèixer, des de l’Ajuntament de Banyoles s’ha dissenyat una ruta que permetrà als visitants conèixer quina funció tenen els recs i com l’aigua es pot també fusionar amb el lleure. És una ruta molt fàcil de fer i molt divulgativa.

Aquesta ruta turística està centrada en un itinerari pel conegut rec Major, que va des de l’Estany fins al nucli antic de Banyoles. El recorregut comença precisament a l’Estany i explica alguns dels usos que tenien el rec en el passat, així com també part del patrimoni que hi ha. A través d’aquesta ruta, els visitants poden arribar a la plaça Major, centre neuràlgic de la població i on hi ha bona part del teixit comercial. La ruta segueix per alguns dels nous espais verds, com ara Cal Nocaire, i finalment acaba al barri de la Farga. Per tal de facilitar la passejada i mantenir informat el visitant, hi ha onze plafons que marquen el recorregut i una vegada al mes es pot fer una visita guiada gratuïta. Aquests plafons ofereixen informació molt detallada per allà on es passa i a través d’algunes il·lustracions podem conèixer, per exemple, el pes històric i les funcions que han tingut al llarg de la història els recs banyolins.

En cada plafó, els visitants poden trobar l’explicació de cada element patrimonial en català, castellà i anglès. A més, hi ha un codi QR que redirigeix al portal web de turisme, on es poden aconseguir més detalls de cada punt. Al voltant dels diversos recs que hi ha encara al municipi s’hi han anat aixecant i desenvolupant diverses activitats econòmiques, com ara les indústries de draps o els molins de paper. També han tingut un paper cabdal en la vida quotidiana, ja que es van convertir en el safareig de moltes cases.

Es tracta d’un producte turístic que persegueix dos objectius: d’una banda, ressaltar el paper històric dels recs i, de l’altra, aconseguir que els turistes que visiten l’Estany s’acostin al nucli antic. Ara és una bona època per fer aquesta activitat.

La regidora de Promoció Econòmica, Anna Tarafa, va recordar fa unes setmanes, quan es va presentar públicament aquesta iniciativa, que al barri vell de Banyoles és on hi ha bona part de l’activitat comercial i econòmica i per això és important acostar els turistes en aquesta zona.

Aquest recorregut que, per a més informació, comença a la zona dels Banys Vells, té dos quilòmetres i es pot fer perfectament en una hora a peu fent les parades marcades. A partir d’aquí es va resseguint tot el recorregut pel municipi fins a arribar a la Farga, on hi ha l’últim molí paperer de la demarcació de Girona i que està obert al públic. Tot plegat, una manera de passar una bona tarda d’estiu i aprendre una mica més del patrimoni local.