Fa un temps el ja veterà Liam Neeson va explicar en una entrevista que estava una mica cansat de pel·lícules d’acció i que es dedicaria a buscar projectes d’altres gèneres. Efectivament, ho ha fet (just fa unes poques setmanes estrenava la comèdia dramàtica Una villa en la Toscana), però no ha acabat de complir en tot això de deixar les armes. El que sí està fent és abandonar l’estela de la saga Taken i protagonitzar thrillers que no es limiten a tenir-lo assedegat de venjança i dient frases de samarreta. Un bon exemple d’això és Ice Road, una intriga que barreja elements del noir, del survival i del cinema de catàstrofes, però que igualment no pot evitar ensenyar en alguns moments el Neeson expeditiu que tant ens agrada. No és estrany venint del guionista i director Jonathan Hensleigh, l’home que va escriure la tercera entrega de Jungla de Cristal i va realitzar la infravalorada pel·lícula de The Punisher protagonitzada per Thomas Jane.

Ice Road comença com un d’aquells drames de sobretaula en què una tragèdia requereix d’un rescat molt complex i ple de dolorosos sacrificis. En una mina canadenca dedicada a l’explotació de diamants es produeix un accident que deixa atrapats tots els seus treballadors. És al nord del país, a la zona més gelada i hostil de la regió. Per poder-los rescatar amb vida, l’empresa contracta un equip encapçalat per un veterà conductor de llevaneus, Mike McCann. Home de poques paraules i passat enigmàtic, McCann traça un pla per sortejar els problemes que porta el gel i poder arribar fins als miners, als quals s’acabarà l’aire en les properes hores. Però amb el que no comptava és que també se les hauria de veure amb una banda de lladres poc diplomàtics que estan més interessants en obtenir els diamants que no en la supervivència dels treballadors de la mina. Per descomptat que Neeson acaba agafant la pistola i arreglant les coses a la seva manera, en un exercici de suspens i acció que sap entretenir i treure profit de les possibilitats del seu escenari.

Al costat del protagonista destaquen secundaris com Laurence Fishburne, Amber Midthunder, Matt McCoy, Martin Sensmeier, Matt Salinger, Paul Essiembre, Marcus Thomas, Lauren Cochrane, Gabriel Daniels i el gran Holt McCallany.