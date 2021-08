Resurrecció de les imatges

És molt probable que una fotografia no arribi a la seva màxima plenitud o maduresa fins a la desaparició fàctica del seu referent. És com si la possibilitat de contrastar-ne el contingut —per graus de semblança— n’escamotés l’essència: la imatge fotogràfica d’una persona viva, o d’un paisatge qualsevol, ha de conviure amb la incòmoda possibilitat de ser interpel·lada per un referent al qual ella, la fotografia, voldria aplaçar. «Mentre hi ha vida no hi ha autèntica fotografia», podríem dir portant una mica a l’extrem aquesta màxima; no hi ha «autèntica» fotografia perquè el seu ésser és un ésser per a la memòria o, finalment, per a la mort. Per això Roland Barthes confessava a la seva cèlebre La chambre claire que, per a ell, el referent era sempre un fantasma: «L’Operador és el fotògraf. Spectator som els que compulsem als diaris, llibres, àlbums o arxius, col·leccions de fotos. I aquell o allò que és fotografiat és el blanc, el referent, una mena de petit simulacre, de eidôlon emès per l’objecte, que jo anomenaria de bon grat Spectrum de la Fotografia, perquè aquesta paraula manté a través de la seva arrel una relació amb espectacle i li afegeix allò terrible que hi ha en tota fotografia: el retorn del què és mort».

La cosa es complica (o s’intensifica en un determinat sentit) quan a l’absència del referent hi afegim el desconeixement de l’operador. I és que, a diferència de la resta de disciplines, la fotografia tolera perfectament l’anonimat i, gràcies a la revolució digital, conviu amb absoluta naturalitat amb l’amateurisme. Torna a ser Barthes qui millor va intuir aquesta possibilitat: «D’ordinari, l’amateur és definit com una versió immadura de l’artista: com algú que no pot —o no vol— elevar-se fins al mestratge d’una professió. Però en el camp de la pràctica fotogràfica és l’amateur, pel contrari, qui assumeix el caràcter de professional: doncs és ell qui es troba més a prop del noema de la Fotografia». Per això no té la més mínima importància saber qui va fer les fotos de les persones i els llocs que hibernen als arxius fotogràfics d’arreu del món. L’autoria, en aquest sentit, és un obstacle per a la resurrecció de les imatges.

I com reviuen, les imatges? Aquí és on la proposta d’Irena Visa rebla l’encert: reviuen gràcies a les mirades que n’actualitzen el sentit i als records que omplen les incògnites de l’equació que tota obra d’art materialitza. Els relats i les històries continguts a les imatges són, en darrera instància, infinits i intercanviables.