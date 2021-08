Joaquim Chancho (Riudoms, 1943) ens podria oferir una possible síntesi al dilema entre obertura i hermetisme plantejat per crítics com el nostre Cirlot: algú ha vist en les seves pintures mostres d’una geometria deconstruïda, un diàleg permanent entre el gest i la matriu; també s’ha fet notar la tensió existent entre els materials que l’artista utilitza —pintura, per sobre de tot—, l’espai que els configura i el signe que sorgeix del gest; el que és clar és que el recorregut iniciat i reiterat per Chancho —la idea de la reiteració o de l’actuar recursiu és fonamental— ens porta, precisament, a un espai definit per la distància existent entre la possibilitat humana, la seva realitat biològica, i la freda estructura inherent a tot ordre geomètric: Chancho se situa a mig camí, conscient del lloc silenciós i paradoxal (en un temps poc amic de la disciplina) que ocupa la seva proposta.