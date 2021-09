Festival a Begur

Els Indians a diversos espais, de divendres 3 a diumenge 5

Begur torna enguany a celebrar i a compartir el seu llegat indià amb els vilatans i visitants. Ho farà, com ja és tradició, durant el primer cap de setmana del mes de setembre. Begur Indià, que arriba com una versió adaptada a la pandèmia de la clàssica fira dels indians, és un festival cultural i musical que es durà a terme entre divendres 3 i diumenge 5 al centre del municipi de la Costa Brava i que oferirà, a tots els assistents, propostes culturals per a tots els públics i amb el fet indià com a eix transversal. La programació inclou exposicions, conferències de temàtica indiana, visites guiades, representacions teatrals, entre altres accions de caràcter cultural.

Festa a Girona

Els Setges de Girona al Parc de les Ribes del Ter, dissabte 4 i diumenge 5

La XIII Festa dels Setges se celebrarà aquest cap de setmana a Girona en un format reduït. Així, la recreació serà la mateixa de cada any i en els mateixos espais, però amb una presència màxima de 80 recreadors, donant preferència a les entitats de recreació de la ciutat i a la uniformitat francesa.

Màgia a Banyoles

La Gala del Troba'm a l'Auditori de l'Ateneu, dissabte 4 a les 19.30 i les 22 h

El festival Troba'm reuneix en una gala Celia Muñoz (guanyadora de Got Talent), Artem, Mag Ramó & Alegria, Mario López i el Trio Rúbi, Colás con Piña. L'esdeveniment tindrà lloc dissabte en dues sessions, en el marc d'una edició reduïda del festival de màgia de la capital del Pla de l'Estany.

Festa a Salt

Germà Negre i Els Marrecs a La Mirona, dissabte 4 a les 20.30 h

El grup banyolí Germà Negre farà sonar els seus ritmes frescos aquest dissabte a la festa de la colla dels Marrecs de Salt, que tindrà lloc a la sala La Mirona.

Festa Major a Sarrià de Ter

Concert dels Doctor Prats a la Plaça dels Gegants, dissabte 4 a les 21 h

Els grups Doctor Prats i La Masovera Barbuda protagonitzaran dissabte la Nit de Barraques de la festa major de Sarrià de Ter. El preu de l'entrada és d'un euro, que es destinarà a Els Joncs.

Festa Major a Olot

Actuació de Marcel i Júlia al Parc Nou, dissabte 4 a les 22 h

Olot recupera les Festes del Tura i ho fa adaptant-les a les mesures obligades per la pandèmia. L'esperit festiu es manté i la prova està en el programa d'actes que s'ha preparat. El municipi té ganes de recuperar l'esperit d'aquesta festivitat, i per això promet cinc intensos dies, del 4 al 8 de setembre, on la capital garrotxina oferirà un munt d'activitats variades i per a tots els gustos. La música i les tradicions seran les protagonistes d'unes festes que seguiran les indicacions dictades pel PROCICAT per fer front a la pandèmia.

Excursió a Blanes

2a edició del Dia de Muntanya a la plaça dels Dies Feiners, diumenge 5 a les 9 h

La segona edició del Dia de la Muntanya tindrà lloc aquest cap de setmana i es tancarà diumenge, amb una activitat concebuda perquè pugui participar-hi gent de totes les edats. Es tracta d'una Marxa Popular que sortirà a les nou del matí des de la plaça dels Dies Feiners per fer un recorregut de 9,5 km pels voltants de Blanes.

Familiar a Vidreres

Xerinola d'en Rikus a l'Esplanada Pavelló, diumenge 5 a les 11.30 h

En el marc de la programació de la festa major de Vidreres, aquest diumenge al matí tindrà lloc a la carpa situada a l'esplanada del pavelló La Xerinola d'en Rikus, un espectacle dirigit al públic familiar farcit de cançons populars i de collita pròpia, danses exòtiques, jocs ritmats, trens i rotllanes.