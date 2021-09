Diversos espais (Begur) D De divendres 3 a diumenge 5

Begur torna enguany a celebrar i a compartir el seu llegat indià amb els vilatans i visitants. Ho farà, com ja és tradició, durant el primer cap de setmana del mes de setembre. Begur Indià, que arriba com una versió adaptada a la pandèmia de la clàssica fira dels indians, és un festival cultural i musical que es durà a terme entre divendres 3 i diumenge 5 al centre del municipi de la Costa Brava i que oferirà a tots els assistents propostes culturals per a tots els públics i amb el fet indià com a eix transversal. La programació inclou exposicions, conferències de temàtica indiana, visites guiades, representacions teatrals, entre d’altres accions de caire cultural.