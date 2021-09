Totes les temporades de La Casa de Papel podrien resumir-se, des del punt de vista argumental, de la mateixa manera: un grup d’inadaptats amb nombrosos problemes amb la justícia planegen un robatori impossible però, quan es troben en plena feina, les coses es torcen i es veuen obligats a ser molt enginyosos per sortir del merder. Les dues primeres temporades tenien un acabat narratiu més canònic, sobretot perquè mai no es van concebre per a una sèrie de llarg recorregut, però des que la plataforma Netflix es va quedar la marca, els seus cliffhangers consisteixen a agafar aquest punt de partida i portar-lo a l’extrem més impensable. No hi ha dubte que ha funcionat, perquè l’espera (cada vegada més llarga) a la continuació ha estat viscuda amb expectació entre els seus fans, entre els quals s’hi compta ni més ni menys que l’escriptor Stephen King. Una bona prova de la seva projecció internacional és que la temporada final, la cinquena, s’estrena en dos volums per esprémer tant com es pugui la gallina dels ous d’or. Així, avui s’estrenen els cinc primers episodis que tancaran per sempre l’arc narratiu d’una sèrie que pot agradar més o menys, però no hi ha dubte que sap enganxar l’espectador en un joc de miralls en què el millor que es pot fer és rendir-se a la seva alarmant falta de coherència.

Aquelles i aquells que estiguin al dia de la sèrie ja saben per on van els trets. Al final de la quarta, es plantejava una situació molt límit després de la mort sobtada d’un dels personatges principals i se situava els protagonistes davant una sèrie de decisions molt perilloses. Per tant, és de suposar que la cinquena començarà molt forta, començant a perfilar el destí definitiu d’aquesta banda d’atracadors que té una tendència molt inquietant a ficar-se en problemes. De nou, el repartiment està format per Álvaro Morte, Úrsula Corberó (encara als cinemes amb el seu paper de dolenta a Snake Eyes: El Origen), Itziar Ituño, Paco Tous, Pedro Alonso, Miguel Herrán, Jaime Lorente, Esther Acebo, Enrique Arce, Belén Cuesta i Najwa Nimri, als quals se sumaran noms com la protagonista de la sèrie Valeria, Diana Gómez. Mentrestant el seu creador, Àlex Pina, ha sabut fer-se un lloc a Netflix gràcies a l’èxit d’una sèrie tan diferent a La Casa de Papel com Sky Rojo.