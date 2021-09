La Vall de Llémena se situa a cavall de les comarques del Gironès i la Garrotxa. És una terra d’aigües, de cingleres, de camps de conreus i boscos que li donen un potencial paisatgístic que desemboca en infinitat de senders i camins que ens conviden a recórrer-la a peu o en bicicleta. La Vall té moltes de possibilitats per gaudir-la. És una terra de molts recursos naturals marcada per l’eix vertebrador: la seva riera.

La zona del Llémena està integrada per quatre municipis: Canet d’Adri, Sant Aniol de Finestres, Sant Gregori i Sant Martí de Llémena. A la vegada hi ha diversos nuclis i veïnats envoltats de salts d’aigua i masies de gran interès. Els autors de la web valldellemena.cat parlen de com la «combinació entre els camps de conreu, els diferents tipus de bosc, els cingles i la presència de l’aigua, conforma un paisatge harmònic modelat per la natura i els usos tradicionals dels seus recursos. Aquesta situació geogràfica, així com la bellesa del seu entorn, proporciona les condicions idònies per gaudir d’una gran diversitat de possibilitats lúdiques, culturals, esportives i gastronòmiques per a tots els públics». I no els falta raó, perquè la Vall de Llémena és ideal per descobrir-la caminant o en bicicleta.

En aquest sentit, la seva oferta lúdica inclou una sèrie de camins i senders perfectament senyalitzats. Actualment hi ha onze rutes: les fonts naturals de Sant Gregori; de Sant Gregori a Sant Grau-Sant Gregori; de Sant Gregori a Santa Afra-Sant Gregori; la font de la Torre i el volcà del Puig d’Adri-Canet d’Adri; d’Adri al santuari de Rocacorba-Canet d’Adri; el volcà de la Banya del Boc-Sant Martí de Llémena; les ermites de Sant Cebrià i Bell-lloc; El santuari de Santa Maria de Finestres i el poblat ibèric de la Palomera; el Puig i l’ermita de Sant Roc de la Barroca i el camí ral de la Vall de Llémena. Si consultem la web, trobarem de manera molt detallada tot el que hem de saber sobre cada ruta, la seva distància, el recorregut, les seves característiques, durada, grau de dificultat... Qualsevol opció que triem serà bona, ja que no hi ha ni un pam de terreny que no sigui un atractiu. Si el que volem és una ruta en bicicleta, també hi trobarem un gran potencial. De fet, molts ciclistes professionals que competeixen a escala internacional i que tenen Girona com a base utilitzen aquestes carreteres de la Vall per entrenar-se. Les seves carreteres no són excessivament transitades i això permet a molts esportistes de la bicicleta fer rutes i estar ben connectats amb la ciutat de Girona. Si volem fer ruta de muntanya, tenim moltes possibilitats.

Des de la web de turisme comenten que «la Vall de Llémena presenta un entorn natural i saludable, ideal per practicar esport tot presentant el seu territori. El públic ciclista sovint busca conèixer pobles i punts d’interès de la Vall, tals com Rocacorba, el volcà de la Banya del Boc, el salt de les Bruixes i les magnífiques gorgues de Sant Aniol de Finestres». Els amants de les rutes ciclistes poden anar des de Sant Gregori fins al pla de Cartellà o bé a l’ermita i la muntanya de Sant Grau.

La Vall de Llémena conserva de forma magnífica tot el seu potencial natural. A vegades sembla que el rellotge s’aturi, ja que en determinats indrets podem girar el cap a banda i banda i només veure-hi un gran paisatge de boscos i cingleres. Aquesta protecció ambiental es pot comprovar en els tres espais que pertanyen al Pla d’Espais d’Interès Natural, com són l’emblemàtica muntanya de Rocacorba, visible des de tots els punts de la comarca del Gironès, el turó volcànic del Puig de la Banya del Boc i la serra de Finestres, que forma part ja de la zona volcànica de la Garrotxa. I és que precisament el fet que estigui a cavall del Gironès i la Garrotxa fa que incorpori també alguns punts d’interès volcànic.

Tota aquesta combinació enriqueix el paisatge, i triem la ruta que triem, segur que gaudirem d’un entorn on sovint el silenci és el gran protagonista. En una zona de només 184 quilòmetres quadrats hi podem trobar fins a una trentena d’edificis religiosos entre esglésies, ermites i santuaris que podem trobar al llarg dels diferents itineraris.