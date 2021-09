Agullana no és un lloc qualsevol. És empordanesa, però alliberada del tòpic fixat per una determinada pintura (Dalí, Reig, Roura), a saber, el d’un paisatge d’horitzons estables i d’oliveres solitàries. No, Agullana i el seu entorn no respon a aquesta imatge predeterminada: al límit occidental de la serra de l’Albera, són les suredes i els alzinars els encarregats de tenyir de verd una orografia accidentada que no deixa de ser un preludi a la frontera natural encarnada pels Pirineus. I també per això, els artistes que l’han visitat (a voltes per quedar-s’hi) han descobert per a la pintura registres impensats: la recerca de més de dos anys de l’historiador de l’art Enric Tubert ha anat en aquesta precisa direcció, és a dir, la de confegir un atles visual integrat per una quarantena de creadors i més de mig centenar d’obres que perviuran a les pàgines del catàleg editat per a l’ocasió.