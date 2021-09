El cau, finalment, és d’on sortim o on anem a parar. Pot ser físic (úter o tomba), però sobretot mental. Per això, expliquen els responsables de Les Bernardes, «en aquest darrer cicle de l’any, volem explorar la influència que ha tingut la natura per a molts intel·lectuals al llarg de la història i també com el refugi i el silenci han estat elements indispensables per a aquests propòsits. Thoreau, Heidegger, Le Corbusier o Virginia Woolf es van aïllar del món per tal de crear, pensar i trobar-se a ells mateixos». Deixant de banda la qüestió de saber si allò que cercaven era a «ells mateixos» (a Heidegger, com a mínim, segur que li faria gràcia la idea), el que restarà son les respectives mostres de figures com Balthus, Jordi Ortiz, Felícia Fuster, Pere Bellés i Mònica Campdepadrós. Totes les exposicions es podran veure des d’avui i fins a finals d’any.