Amb tot el fervor que hi ha als voltants del true crime i encara a ningú se li havia acudit fer una sèrie en clau de comèdia protagonitzada pels aficionats al gènere. Ha hagut de ser tot un veterà de l’humor com Steve Martin qui ha tingut la idea, i no només això: Only murders in the building no només sap esprémer la fascinació col·lectiva pels crims reals i la nostra vocació de detectius, sinó que hi dona tota una lliçó de com fer una comèdia de tall clàssic que diverteix i sorprèn en idèntica proporció. Mirant-la és fàcil pensar en altres treballs seus, però també d’aliens com la gran Misteriós assassinat a Manhattan, de Woody Allen, Estrenada a Disney Plus, la sèrie gira al voltant de tres veïns d’un edifici que estan enganxats a un podcast sobre assassinats sense resoldre. Només se saluden i amb prou feines se suporten, però un bon dia descobreixen que tenen aquesta afició en comú i això els porta a establir una singular amistat. Són un actor retirat, un guionista en crisi financera i una noia de passat tèrbol. Una nit, un veí del mateix edifici apareix mort i la policia creu que s’ha tret la vida. Però els protagonistes, que han après a desconfiar de tot i de tothom, inicien la seva pròpia investigació i s’adonen que el cas té unes implicacions inesperades.

El talent de Martin es nota als guions, plens de girs molt solvents i diàlegs molt inspirats que posen al dit a l’ull en no pocs costums veïnals. És una sèrie aparentment lleugera i humorística (els capítols duren poc més de mitja hora), però com a bon thriller amaga unes quantes capes i sovint porta l’espectador a situacions tenses i plenes de detalls maliciosos. Un dels al·licients de la sèrie és com juga amb el que creus saber dels personatges, i també com explora els sobreentesos d’una comunitat: hi ha un gag a costa de les mostres de dol envers un desconegut que és per emmarcar. Un altre dels factors determinants és el seu trio protagonista. Al costat del mateix Martin trobem el seu amic Martin Short, amb qui ha treballat en nombroses ocasions des de fa més de tres dècades, i la també cantant Selena Gómez, absolutament esplèndida i la gran revelació de la sèrie.

Only murders in the building també compta amb secundaris com Amy Ryan, Aaron Dominguez, Vanessa Aspillaga, Ryan Broussard, Michael Cyril Creighton i la gran Tina Fey.