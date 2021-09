Música a Salt, divendres 10 a les 21.30 h

The Bazaga's, a la sala La Mirona

A les 21.30 h a la sala La Mirona, concert a càrrec del grup Batzaga's. Durant el seu espectacle, la banda versiona èxits dels Eagles, Creedence Clearwater Revival, The Beatles, Queen, The Police i d'altres bandes de rock & roll, de forma acurada i amb molta energia.

Festival a Castelló d'Empúries, del divendres 10 al diumenge 12

El Terra de Trobadors, a diversos espais

Aquest cap de setmana Castelló d'Empúries reviurà el seu passat medieval a través dels trobadors. Al llarg de tres dies, el municipi recrearà els temps d'esplendor de la localitat amb espectacles i tota mena d'activitats, adaptades totes elles a la situació sanitària. El Terra de Trobadors és un dels primers festivals culturals d'ambientació històrica de Catalunya i l'esdeveniment cultural castellonenc més important de l'any. La població obre les portes al coneixement de la seva cultura amb espectacles de música, dansa i teatre al carrer. També hi haurà un apartat de conferències dedicat enguany a parlar de les pandèmies de l'edat mitjana.

Fira a La Bisbal d'Empordà, dissabte 11 de 9 a 14 h

Vuitena jornada del Vermut, al Passeig Marimon Asprer

Un any més, s'ha programat amb diferents bars i restaurants participants la 8a edició de la Jornada del Vermut. El fil conductor de la jornada gastronòmica és que el vermut sigui servit amb sifó conjuntament amb una tapa en els 7 establiments participants d'aquesta edició. Els establiments bisbalencs participants que oferiran el vermut el mateix dissabte 11 de setembre enguany seran: l'Absenta, el Bar Muntanya, la Cafeteria l'Escut, la Pastisseria i Cafeteria Can Font, Can Willy, el Frankfurt Castell i el Bar Hostal Adarnius.

Sardanes a Girona, dissabte 11 a les 19 h

Audició de la Diada, a la Plaça del Vi

Amb motiu de la Diada de Catalunya, se celebra aquest dissabte a la plaça del Vi de Girona una audició de sardanes amb l'actuació de la Cobla Ciutat de Girona. Cal fer reserva prèvia de les localitats.

Música a Palafrugell, dissabte 11 a les 20 h

Fundación Tony Manero, al Teatre Municipal

El grup de referència de l'escena disco i funk estatal, Fundación Tony Manero, han decidit dir-nos adéu després de 25 anys de reeixida carrera. Per aquest motiu presenten un nou espectacle en el qual proposen ballar (encara que sigui assegut) amb els seus millors ritmes.

Música a Girona, dissabte 11 a les 21.30 h

La Betty Orquestra, al Centre Cívic Sta. Eugènia

En el marc de la programació de la Festa Major del barri de Santa Eugènia, Can Ninetes acull aquest dissabte un concert molt especial amb el ritme frenètic i alegre de la Betty Orquestra.

Festa a Vílobi d'Onyar, dissabte 11 a les 22 h

Orquestra Maribel, al camp de Futbol

Vilobí d'Onyar celebra aquest cap de setmana la seva festa major amb un munt d'activitats per a tots els públics. Com és habitual, la música gaudeix de molta presència en el programa amb concerts com els de la Di-Versiones (divendres), l'Orquestra Maribel (dissabte) o, pel públic familiar, El Pot Petit (diumenge).

Visita a Banyoles, diumenge 12 a les 11.30 h

Parc Neolític La Draga, al Parc La Draga

En la visita al parc, els visitants podran entrar a dins les reconstruccions de les cabanes prehistòriques i descobrir el dia a dia d'un grup de pagesos i ramaders neolítics. D'aquesta manera podran esbrinar què menjaven, què caçaven, què cultivaven, quins estris i eines utilitzaven, etc.