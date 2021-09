Una ruta lineal sense cap dificultat orogràfica destacable ens condueix des de Sant Hilari Sacalm fins al nucli de Joanet. Al llarg del camí passarem per la roca anomenada la Petjada del Diable que amaga al seu darrere una llegenda molt curiosa. La ruta la podem trobar plenament detallada i amb tota mena d’informació al llibre Rutes amb Llegenda de César Barba i editat per Sua Edizioak.

Es tracta d’una ruta que es pot contemplar perfectament en aquesta època de l’any i que forma part de la gran riquesa natural de les Guilleries i el Montseny. Es pot anar fàcilment des de Sant Hilari passant per Can Roca i després tornar per l’ermita del Nen Jesús de Praga. Al llarg de l’itinerari hi ha punts d’interès que amaguen algunes llegendes interessants. Una és la que se centra en la roca de la Petjada del Dimoni. Segons recull la publicació de Barba, explica la llegenda que el dimoni s’avorria i que, per passar l’estona, jugava a cartes amb sant Antoni Abat. Un sant i un diable jugant a cartes, i ho feien en un lloc tan característic com damunt d’una pedra que a hores d’ara encara es pot contemplar.

La pedra va ser el resultant d’un episodi en què el diable es va enfadar per perdre constantment a les cartes amb el sant. Va llançar una carta amb tanta força que la roca es va trencar pel mig, el domini va saltar i la seva petjada va quedar marcada per sempre més.

Seguint les marques, no tindrem cap dificultat per anar completant la ruta i a la vegada poden contemplar un paisatge natural de gran magnitud. El desnivell és únicament de 380 metres, amb la qual cosa la ruta es pot fer de manera fàcil i sense dificultats.

Trobarem pel camí la masia fortificada, que, segons consta, data del segle XIX coneguda amb el nom de Can Roca. Continuant per la carretera, i segons consta a la descripció de la guia, ens poden endinsar dins d’un corriol en el bosc. Com diu la corresponent descripció de la ruta GR, hem de seguir les marques enmig d’un bosc de pins. Per aquesta ruta arribarem on està situada la pedra de la Petjada del Dimoni. En la publicació es concreta que aquest punt està situat al mig del camí just abans d’arribar a la torre de la Miranda. L’autor ens recomana buscar per les diferents esquerdes que presenta la roca per intentar trobar l’empremta que recull la llegenda.

L’itinerari transcorre pujant el passeig de la torre de la Miranda fins a un mirador que presenta unes vistes realment espectaculars que et deixen sense respiració. Des d’aquest punt, en un dia de bona visibilitat, es pot veure la zona del litoral de la Selva, concretament el mar i Blanes, i girant la vista tenim una excel·lent panoràmica dels principals pics que configuren aquesta zona de muntanya, com són el Montseny, el Matagalls i les Agudes. Per tornar, no poden passar per alt l’oportunitat de visitar la ben conservada ermita de pedra del Nen Jesús de Praga.