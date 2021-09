El terror en set actes

Pot agradar més o menys, però del que no hi ha dubte és que American Horror Story s’ha convertit en una de les marques televisives més constants i coherents dels darrers anys. El seu plantejament era i és molt atractiu: dedicar cada temporada a un tipus d’horror (i, en conseqüència, a un tipus de to i subgènere concret) per explorar els racons més foscos de la societat nord-americana. És desigual i sovint s’allarga més del necessari, com tot el que escriu o produeix Ryan Murphy, perquè si bé té temporades excepcionals (la segona, ambientada en un sanatori, o la penúltima, un divertidíssim homenatge a l’slasher), en té d’altres que es passen de rosca o es fan massa previsibles. De fet, la sèrie brilla quan sap alternar algunes convencions de les històries per a no dormir amb apunts molt maliciosos sobre els clixés dels relats del gènere. Més d’una dècada després de començar les seves emissions, American Horror Story presenta ara el seu primer spin-off, que preserva els trets d’identitat de la sèrie mare però aquí cada episodi és independent de l’anterior. Així, els set episodis de la seva primera temporada (perquè en tindrà més, ja s’ha anunciat) tenen el seu propi arc dramàtic i burxen en l’imaginari més sinistre de l’Amèrica actual, una mica a l’estil de clàssics de l’antologia com La dimensió desconeguda o Els altres límits. La sèrie ja està disponible a Disney Plus.

Els protagonistes d’American Horror Stories són molt diversos. Hi trobem des d’adolescents que són posseïdes per casa encantes fins a projeccions en autocinemes que acaben molt malament; des d’influencers que descobreixen les conseqüències dels seus actes fins a boscos que amaguen secrets monstruosos.

Com tota sèrie antològica, el resultat és irregular, però s’ha de reconèixer que Murphy i el seu equip coneixen molt bé els mecanismes del terror contemporani i cadascun dels episodis té el seu què. Alguns perquè l’atmosfera està molt aconseguida i d’altres perquè la història està realment ben resolta, però en tots els casos saben ser escrupolosos amb el gènere i fa la sensació d’estar davant d’una sèrie B llogada al videoclub.

Un dels seus plats fort és un esplèndid repartiment que inclou Matt Bomer, Sierra McCormick, Paris Jackson, Belissa Escobedo, Merrin Dungey, Selena Sloan, Ashley Martin Carter, Valerie Loo, Catherine Adell, Madison Bailey, Billie Lourd, John Carroll Lynch, Kevin McHale, Danny Trejo i Anjelica Huston. Alguns d’ells, com Bomer, Lynch o Lourd, ja formaven part del planter recurrent d’American Horror Story. Entre els autors dels capítols destaquen veterans com Manny Coto o Liz Friedlander.