La plataforma d’Apple es va presentar en societat amb una sèrie que, si hagués estat en un operador amb més subscriptors, segurament ja seria un clàssic modern. Es tracta de The Morning Show, una mirada gens habitual a l’assetjament i els abusos sexuals que es produeixen als mitjans de comunicació. És tan valenta posant-hi el focus que, tot i no disposar d’una difusió molt àmplia, s’ha afartat a recaptar nominacions a premis i també s’ha erigit en un dels símbols del moviment «Me Too». No és estrany, perquè a banda d’afrontar el tema amb coratge i sense d’estar-se de denunciar com sovint els depredadors adopten les disfresses més subtils, és una pertorbadora posada en escena de l’escletxa que separa la vida pública de la privada. Una bona prova de la seva solvència és que en el seu dia s’inspirava en un cas real ocorregut en una gran cadena nord-americana i després han sortit a la llum uns quants casos que et recorden inevitablement alguns girs de la sèrie. Després d’una llarga espera avui arriba a Apple la seva segona temporada, que estrenarà un nou episodi cada divendres i promet encara apujar més l’aposta temàtica i narrativa. Una de les novetats més destacables és la incorporació de Julianna Margulies, protagonista d’una altra gran sèrie amb esperit de denúncia, The Good Wife.

Aquesta nova temporada reprèn l’acció on la deixava la primera, amb les periodistes televisives Alex Levy i Bradley Jackson conjuurant-.se per conviure a la feina i continuar combatent els silencis dels directius de la cadena davant els casos d’assetjament. En paral·lel, el veterà periodista Mitch Kessler es decideix a lliurar una batalla judicial per matisar la seva actitud i poder recuperar el prestigi. La sèrie, doncs, busca expandir les trames que tan bé li van funcionar a la primera entrega (i que, malgrat tenir un conflicte central molt poderós, sabia repartir joc a tots els personatges) i al mateix temps se les arregla per explorar noves línies que posin al descobert males pràctiques molt esteses als mitjans de comunicació.

Hi repeteixen tots els magnífics intèrprets que la van convertir en un èxit, entre ells Jennifer Aniston, Reese Whiterspoon (les dues actrius també productores, són l’ànima del projecte), Steve Carell, Billy Crudup, Mark Duplass, Shari Belafonte, Jack Davenport, Alexandra Fatovich i Nestor Carbonell. Un altre dels fitxatges de la temporada és el gran Will Arnett, un dels protagonistes de la sèrie de culte Arrested Development i també conegut per ser la veu de Lego Batman.