Diversos espais D Del divendres 24 al diumenge 26

L’Estartit celebrarà aquest cap de setmana la XVII Fira de Pirates i Corsaris a les Illes Medes, amb el propòsit de continuar divulgant una part important de la seva història amb una proposta que combina activitats lúdiques i culturals per a tot tipus de públics. Els carrers s’ompliran novament de parades amb productes artesanals i tradicionals, animacions per als més petits, desfilades, actuacions de pirates, tallers infantils, visites guiades a exposicions, entre d’altres. Tot això, seguint les recomanacions de distanciament i seguretat (aforament limitat, reserva en alguns actes o mascareta), per garantir el bon funcionament de les activitats.