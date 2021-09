Malgrat que ha estat objecte d’adaptacions tan funcionals com Jo, Robot, que sempre ha estat més reivindicable del seu que s’ha dit, l’extensa obra d’Isaac Asimov, cabdal per entendre la ciència-ficció moderna, no ha tingut les traduccions cinematogràfiques o televisives que mereixeria. Per això la seva legió de fans va rebre amb alegria l’anunci de la plataforma d’Apple de convertir en sèrie la saga Fundación, una dels projectes més ambiciosos de l’escriptor i també un dels textos que més ha acabat influint en la configuració actual del gènere. La casualitat, i els efectes de la pandèmia, hauran volgut que hagi coincidit en el temps amb l’estrena de la nova versió cinematogràfica de Dune, amb la que té alguns punts de de contacte. El principal de tots ells, que ambdós sagues són esplèndides metàfores polítiques d’un temps que, singularment, són més vigents mai.

Resumir l’argument de Fundación és complex, perquè les novel·les acaben obrint molts fronts narratius i es basa en una concepció de la distopia basada en elements simbòlics. Comença quan el Dr. Hari Seldon, un home d’idees revolucionàries, prediu la caiguda de l’Imperi, i viatja juntament amb els seus seguidors als confins de la galàxia per trobar la manera de salvar la civilització. D’aquí en surt La Fundació. Una estructura per protegir els llinatges d’una destrucció que és més a prop del que sembla. Però els Cleons, una estirp d’emperadors clònics que sempre han recelat de les teories de Sledon, reben la Fundació amb hostilitat, perquè la veuen com l’intent de fiscalitzar el seu poder. És així com comença una guerra en què acabaran essent determinants aquelles persones que, fins ara, veien els equilibris de poder com un conflicte que no anava amb ells. Creada per David S. Goyer (l’home darrere Dark City i Batman Begins, entre moltes altres coses), entre els reptes de Fundación hi ha fer justícia al món futur imaginat per Asimov, fer assequible un llenguatge que als llibres es pot arribar a fer molt feixuc i, sobretot, haver encertat en el càsting per a cada personatge. De moment, la llista és engrescadora i inclou Jared Harris, Lee Pace, Cassian Bilton, Leah Ferguson, Lou Llobell, Terrence Mann, Isaiah Joshua Chambers, Nikhil Dubey, Brian F. Mulvey i Laura Birn.