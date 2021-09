Com molt bé expliquen els responsables de la mostra de la Galeria Richard Vanderaa (entestada en reflotar noms injustament oblidats o poc presents en el relat oficial de l’art català), el Minimalisme o art minimalista, originat als Estats Units a la dècada dels seixanta, va passar de llarg de Catalunya tot i que avui dia trobarem els fruits del moviment en molts aspectes del món del disseny, de l’interiorisme i de l’arquitectura. Pocs artistes de casa nostra van veure llavors en el Minimalisme una nova forma de creació. El conceptualisme que bullia aquí es concentrava principalment en continguts social-crítics, més semblants al Nouveau-realisme francès que no pas a les obres conceptuals d’artistes nord-americans com Donald Judd, Carl Andre o Robert Morris. Amb una excepció: Jordi Cerdà (Barcelona, 1949), que és l’artista que ara acull l’espai de Girona.