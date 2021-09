Festival Pirates i Corsaris a les Illes Medes

Del divendres 24 al diumenge 26, durant tot el dia

L’Estartit celebrarà aquest cap de setmana la XVII Fira de Pirates i Corsaris a les Illes Medes, amb el propòsit de continuar divulgant una part important de la seva història amb una proposta que combina activitats lúdiques i culturals per a tot tipus de públics. Els carrers s’ompliran novament de parades amb productes artesanals i tradicionals, animacions per als més petits, desfilades, actuacions de pirates, tallers infantils, visites guiades a exposicions, entre d’altres. Tot això, seguint les recomanacions de distanciament i seguretat (aforament limitat, reserva en alguns actes o mascareta), per garantir el bon funcionament de les activitats.

Festival de Proximitat «d’Aquí» als jardins Juli Garreta de Sant Feliu de Guíxols

De divendres 24 a diumenge 26, durant tot el dia

Sant Feliu de Guíxols estrena al llarg d’aquest cap de setmana una nova proposta. Cultura, comerç, gastronomia, oci i música en directe es combinen al festival d’Aquí, que entre divendres i diumenge oferirà als visitants un bon grapat de propostes per a tots els públics estretament vinculades a la ciutat guixolenca.

Fira del Joc i la Santa Espina a Les Planes d’Hostoles

De divendres 24 a dilluns 27, durant tot el dia

Les Planes d’Hostoles dona divendres el tret de sortida a uns dies de festa amb la celebració de la Santra Espina i la Fira de Joc. La música tindrà un especial protagonisme amb la Nit de Versions que tidrà lloc a la sala polivalent el divendres amb Pelukass i Hotel Cochambre. A més, hi haurà parades tot el cap de setmana i activitats amb jocs d’enginy, construcció i altres.

Festa Major de Sils

De divendres 24 a dilluns 27, durant tot el dia

La Festa Majors dels Sants Metges arriba a Sils amb activitats per tots els públics i música per a tothom. Des de divendres fins dilluns la ciutat selvatana s’omplirà de jocs pels més menuts, música i botifarrades populars.

Primera edició del Pluja d’Art a Sant Jordi Desvalls

De divendres 24 a diumenge 26, durant tot el dia

Toni Albà i Lo Pau de Pons encapçalen el cartell del debut del festival que també comptarà amb Pim-pam, El Focus, CiaMai, Pau Zabala o Glòria Vila; propostes de circ i espectacles de màgia i clown.

«La Quela» arriba per als petits a La Marfà

Divendres 24, 17.30 i 19 h

Representació de l’espectacle infantil «La Quela» de Brodas Bros i Tantàgora. Una proposta que s’inspira en el repertori de tradició oral i el recrea a través de l’experimentació amb llenguatges escènics com la música, la dansa contemporània i el hip-hop.

Fuckboy al Soterrània, a l’Ateneu 24 de juny

Dissabte 25, 19.30 h

Fuckboy són un duet format a Perpinyà per Sara Maskine i Martin Daccord. Viatgen pels camins del rock’n’roll, inspirats en les bandes de garatge dels primers anys 60 i l’escena underground de Nova York.

Cesk Freixas a la Festa major de Palol de Revardit

Dissabte 25, 21.30 h

El cantautor Cesk Freixas amenitzarà les festes de Palol de Revardit aquest dissabte al vespre. A m´s, a la tarda hi haurà animació infantil a càrrec de «L’Aventura de somiar». Tots els actes requereixen reserva prèvia.

Teatre «El Crèdit» al Principal d’Olot

Diumenge 26, 18 h

La Secció Dramàtica del Centre Catòlic d’Olot du a escena aquest diumenge una nova adaptació d’El crèdit, de Jordi Galceran. L’Antoni es dirigeix a una entitat bancària per demanar un crèdit personal, però quan el director de l’oficina veu que no pot oferir cap tipus de garantia ni d’aval per tornar-lo, decideix denegar-l’hi.

Álvaro Toscano al teatre Mundial de La Bisbal d’Empordà

Diumenge 26, 19 h

Les Joventuts Musicals porten diumenge a La Bisbal d’Empordà al guitarrista clàssic Álvaro Toscano, distingit amb 15 premis internacionals, entre els què destaquen el primer del 96è Concurso Permanente de Juventudes Musicales de España o el primer premi en el Concurs Internacional Ciudad de Guimaraes (Portugal).