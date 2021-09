Teatre Principal d’Olot D Diumenge 26 H 18 h

La Secció Dramàtica del Centre Catòlic d’Olot du a escena aquest diumenge una nova adaptació d’El crèdit, de Jordi Galceran. L’Antoni es dirigeix a una entitat bancària per demanar un crèdit personal, però quan el director de l’oficina veu que no pot oferir cap tipus de garantia ni d’aval per tornar-lo, decideix denegar-l’hi.