Carpa de la fira D De divendres 1 a diumenge 3

Com cada primer cap de setmana d’octubre, Cornellà del Terri tornarà a viure una Fira de l’All. Per commemorar el seu 25è aniversari, la Fira de l’All presenta enguany un cartell molt atractiu, combinant les novetats i actes per a tots els públics amb les parades i les demostracions més tradicionals.