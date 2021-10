Diversos espais D Dissabte 2 i diumenge 3

Dissabte i diumenge, el municipi de Salt acull una nova edició de la Fira del Cistell, un dels esdeveniments de referència dels artesans cistellers d’arreu d’Europa, un espai per a la trobada, l’intercanvi de coneixements i el gaudi de l’ofici. Aquesta Fira, ha esdevingut un espai de recuperació, coneixement, formació i difusió de l’art cisteller. Al llarg d’aquests dos dies es reuniran a Salt artesans procedents de diferents llocs de Catalunya de la resta de l’Estat i també alguns d’altres països europeus com Alemanya, França, Irlanda o el Regne Unit i, fins i tot, d’Amèrica del Sud. La fira inclou també activitats per a totes les edats.