Diversos establiments D De l’1 al 12 d’octubre

De l’1 al 12 d’octubre torna la ruta de tapes d’Empuriabrava i Castelló d’Empúries: Empuriatapes. Aquest any se celebrarà la cinquena edició d’aquest esdeveniment culinari amb la participació de 38 restaurants del municipi que proposen tapes creades per a l’ocasió acompanyades d’una beguda per tan sols 3€.