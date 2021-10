El Baix Empordà reuneix tots els requisits i els valors més apreciats pels amants del cicloturisme i les rutes siguin a peu o en bicicleta. La seva orografia permet disposar de tota mena de terrenys i juntament amb els seus paisatges fan dels seus camins un gran atractiu.

Aquest patrimoni no s’enriqueix únicament dels camins rurals i senders sinó que es complementa amb la ruta de l’antic carrilet. La seva recuperació ha suposat un gran atractiu per a la comarca que ha traspassat sovint les nostres fronteres i que serveix també com a exemple de com un antic traçat ferroviari en desús es pot convertir en una gran via per a la pràctica esportiva. La Via Verda, tal com es coneix, té molts usuaris que busquen fer una ruta, ja sigui a peu en bicicleta, que reuneix tots els ingredients: un terreny apte i que es pot fer fàcilment i un paisatge únic enmig de camps i zones boscoses, allunyades del trànsit rodat de vehicles. El Consell Comarcal del Baix Empordà informa que ara per ara es pot gaudir d’una xarxa de 250 quilòmetres que permet «que cadascú prepari el seu propi itinerari, enllaçant amb els diferents camins i carreteres abalisades sobre territori». A la pàgina www.visitemporda.com/ca/turisme podem trobar tota la informació relacionada amb les rutes i el senderisme. Es poden planificar les rutes i la nostra preparació abans d’afrontar algun dels senders. No obstant, també ens informen i recomanen que adquirim diferent informació específica que ha editat el consell comarcal del Baix Empordà o que recorrem a alguna de les diferents empreses d’oci que actuen a la comarca i que estan especialitzades en diferents rutes turístiques i de lleure.

En aquesta web ens informen igualment que aquesta xarxa de cicloturisme està perfectament senyalitzada per facilitar el recorregut als seus usuaris. «El pictograma de la bicicleta, com a senyalització bàsica, ens ajudarà sempre a seguir el camí escollit. Per altra banda, la senyalització complementària està formada per tot un seguit de cartells informatius i banderoles que donen informació sobre els elements patrimonials que es troben al llarg recorregut», expliquen.

Tal tenir molt en compte que, excepte «la Via Verda de Sant Feliu de Guíxols a Girona, els camins senyalitzats no són exclusius per al pas dels cicloturistes. Per tant, s’hauran de prendre les màximes precaucions, encara que hi hagi senyalitzacions específiques de seguretat viària». Això vol dir que, en un moment donat, els cicloturistes hauran de conviure amb vehicles de motor i, per tant, cal extremar les precaucions.

Tenint en compte això a partir d’aquest moment s’obre un gran ventall de possibilitats per gaudir d’una ruta turística i paisatgística. Això sí, un altre consell que ens donen és que sempre que practiqueu el cicloturisme recordeu que per la vostra seguretat cal utilitzar el casc de protecció.