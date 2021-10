Se n’ha parlat molt, del Visa pour l’Image (finalitzava el passat 12 de setembre), però és important no oblidar que el certamen nord català no és tan un festival sobre la fotografia entesa com a pràctica artística sinó (i per sobre de qualsevol altra consideració) com a exercici documental. A Perpinyà, en el fons, el què any rere any s’actualitza és la possibilitat de retornar a l’ofici de fotoperiodista la màxima dignitat que mereix bo i cercant, per aconseguir-ho, mirades autòctones capaces de defugir els prejudicis que tots, de manera més o menys conscient, portem incorporats. O, dit d’una altra manera: la fotografia, en mans dels professionals del periodisme, és un mitjà i no un fi en ella mateixa. Per això és important diferenciar el «Visa» d’altres iniciatives que il·luminen la tardor a casa nostra, com ara el recentment inaugurat Revela’t (del 18 de setembre al 12 d’octubre) o l’InCadaqués (de l’1 al 10 d’octubre).

Dit això, la següent pregunta és inevitable: si a Perpinyà el protagonisme és de la fotografia periodística i documental, quina mena de fotografia es pot veure als dos festivals ara esmentats? El Revela’t ho explicita en els seus mateixos plantejaments quan ens recorda que és «el primer a nivell mundial que només acull treballs analògics»; l’InCadaqués, en canvi, ho fa més a través dels diferents tallers que organitza, la majoria centrats en tècniques analògiques antigues com ara la cianotípia, l’antotípia o el col·lodió humit. La idea és aparentment senzilla: tornar la fotografia a un lloc del que potser mai hauria hagut de sortir. Per fer-ho, òbviament, primer cal renovar el vell pacte amb la llum que es troba als albors de la disciplina...

I és que, ara ho sabem, la digitalització de la imatge fotogràfica ha suposat una revolució en relació a la democratització del mitjà però, com a efecte secundari indesitjable, també ha posat contra les cordes el seu suposat valor de veritat. De fet, l’origen de la disciplina estava indissolublement unit a una particular alquímia de la llum i la plata que n’ha condicionat, fins avui, la percepció que en tenim (el seu naixement només va ser possible quan els químics van descobrir la sensibilitat a la llum dels halurs de plata i, en aquest sentit, que era possible captar i imprimir directament els rajos lumínics emesos —o rebotats— per un cos qualsevol). Com deia Roland Barthes: «La Foto és literalment una emanació del referent. D’un cos real, que es trobava allà, han sortit unes radiacions que vénen a impressionar-me a mi, que em trobo aquí; importa poc el temps que dura la transmissió. Una mena de cordó umbilical uneix el cos de la cosa fotografiada a la meva mirada: la llum, malgrat ser impalpable, és aquí un mitjà carnal, una pell que comparteixo amb aquell o aquella que han estat fotografiats».

En aquest sentit, la selecció d’autors presents al Revela’t i a l’InCadaqués no pot ser més encertada si, com afirmava Barthes, el què cerquem és una imatge profundament epidèrmica que manté intactes els seus lligams amb la realitat. Impossible fer un anàlisi exhaustiu, però en el cas del Revela’t, la secció gironina de Torroella de Montgrí resulta imprescindible com ho són, de fet, exposicions com les de Vilassar de Dalt (un total de 38): enguany es ret homenatge a Isabel Muñoz (Barcelona, 1951), Premi Nacional de Fotografia 2016 i Premi PHotoESPAÑA 2021, amb l’exposició Somos agua que, com el seu nom indica, intenta estirar-nos al divan ecològic. A Cadaqués, per la seva banda, la diversitat i la qualitat de les propostes és directament aclaparadora: allà s’hi organitza la primera exposició als jardins de la casa Salvador Dalí a Portlligat; una mostra del gran Helmut Newton (en col·laboració amb la Maison Européenne de la Photographie de París); una mostra inèdita d’Oriol Maspons amb còpies d’època d’imatges icòniques de la localitat empordanesa i un llarg etcètera, insistim, directament prodigiós.

