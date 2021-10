Amb la tardor i a la porta de l’arribada del fred és una bona ocasió per aprofitar la llum del dia i fer una bona ruta o una caminada. Girona és terra de ruta, senders i camins per recórrer tant a peu com en bicicleta. Aquí us oferim cinc propostes per tenir en compte a l’hora de planificar la sortida.

La Devesa. La primera és la més urbana de totes les rutes, però no per això menys atractiva. La Devesa és un dels espais més emblemàtics i característics de Girona. Es tracta d’un gran parc de més de 40 hectàrees de terreny, de les quals aproximadament tres quartes parts estan ocupades per plàtans que es disposen en àmplies avingudes que formen un total de 6 illes. A l’altra banda del riu, el parc de les Ribes del Ter és una gran zona oberta envoltada de vegetació de ribera, situada davant del Pavelló Municipal Girona-Fontajau. El parc forma part de l’espai natural de les Ribes del Ter, una zona humida que comprèn els marges del riu al seu pas per Girona.

La Ruta Termal. Té un recorregut de gairebé 15 quilòmetres a l’altura de Cassà de la Selva. El seu traçat, que presenta un suau pendent, permet gaudir d’una gran diversitat paisatgística on podreu trobar els boscos de roureda i la plana de La Selva. Un espai perfecte per contemplar la magnífica panoràmica que formen el massís de les Guilleries i el massís del Montseny. A més, la ruta transcorre pel centre urbà de Caldes de Malavella, on es pot descobrir com l’aigua termal ha esdevingut símbol d’identitat del municipi. Reviseu les indicacions de seguretat per saber si podeu gaudir de les aigües termals.

La Ruta del Ferro i del Carbó. Té aquest nom per la tradició de la farga al Baix Ripollès i a l’extracció de carbó a les mines d’Ogassa. Ressegueix el trajecte que feia el tren antigament així que podreu fer una mena de viatge al passat. Els 12 quilòmetres de via han esdevingut un camí ideal i ben accessible per gaudir del passeig a peu o en bicicleta. El tram Sant Joan de les Abadesses-Toralles funcionà fins al tancament de les mines, l’any 1967. El tram Sant Joan de les Abadesses-Ripoll, per la seva banda, es va mantenir en actiu fins a l’any del seu centenari, el 1980.

La Ruta de l’Aigua de Santa Coloma de Farners. Discorre tota la vora de la riera, des del Magma fins a la Gorga d’en Vilà, i es tracta d’un itinerari senzill i apte per a totes les edats que travessa el parc amb les seves fonts i va seguint el curs de la riera. Quan seguim aquest camí, trobarem indicacions per a la Ruta del Rocar, una sortida que ens permetrà descobrir una bona pila de formacions granilítiques esculpides amb formes curioses, fruit de l’erosió partida al llarg del temps, i unes magnífiques vistes panoràmiques sobre la població.

La Vall d’en Bas: dels Hostalets a Sant Esteve. Els Hostalets d’en Bas és un dels indrets més reconeguts de la Garrotxa. L’itinerari que us proposem surt dels Hostalets i va fins a Sant Esteve i també es pot fer amb mainada sense cap mena de dificultat. S’agafa seguint el carrer principal dels Hostalets, el carrer Teixeda, i trencant a mà esquerra quan s’arribi a l’església. Durant la ruta, podreu veure un dels ponts d’origen romànic de la Vall d’en Bas. L’itinerari és circular i dura poc més d’una hora i es pot completar fàcilment.