Palau de Fires de Girona. D Dissabte 9 i diumenge 10

Després d’un any d’absència, Fira de Girona acull aquest cap de setmana la cinquena edició del Girocòmic. El certamen, que se celebrarà dissabte i diumenge, esdevé, en un mateix recinte, un lloc de trobada per als amants del còmic, del manga i de la cultura japonesa, i dona l’oportunitat als visitants de gaudir i aprendre a través de conferències, tallers, activitats programades i espectacles diversos que en aquesta edició s’han adaptat a la pandèmia. L’objectiu principal és fomentar, promoure, exhibir i difondre el còmic i les seves variants i alhora ser un punt de trobada on conflueixen cultura i diversió.