Diversos espais del municipi. D Dissabte 16 i diumenge 17

Aquest cap de setmana se celebra la tercera edició de l’Escala, Vila del Llibre, amb un gran nombre d’activitats programades i l’inici d’un cicle per connectar amb altres cultures de parla catalana de la Mediterrània, començant aquest any amb Mallorca. La fira obrirà les seves portes el dissabte a les 11 h amb una conversa amb l’escriptora mallorquina Carme Riera amb motiu de la reedició de dues de les seves obres de relats breus, Epitelis tendríssims i Contra l’amor en companyia (Edicions 62). També hi haurà un repàs a diferents novel·les marineres de Mallorca i de la Costa Brava que han tingut especial rellevància en la literatura catalana