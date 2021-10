Palamós torna a viure fins al 31 d’octubre el seu mes més gastronòmic i cultural. Aquest any les activitats de la campanya s’han allargat. De fet van començar el 17 de setembre passat i no s’acabaran fins a finals de mes. D’aquesta manera, encara tenim quinze dies al davant per gaudir d’alguna de les nombroses activitats que ens han preparat a la vila mediterrània per excel·lència.

La campanya té com a objectiu donar a conèixer l’àmplia oferta gastronòmica de la capital de la gamba. Però Palamós no viu únicament d’aquest preuat tresor mariner. La seva oferta és molt més gran i sedueix a tots els paladars. De fet, només cal donar un cop d’ulls als diferents restaurants de la població i les seves creacions culinàries. Qui es vulgui endinsar més i conèixer més de prop aquesta riquesa gastronòmica encara té temps de participar i omplir l’anomenat passaport gastronòmic. Com en anteriors edicions està disponible a l’oficina municipal de turisme i als establiments participants. El funcionament és molt senzill. Els visitants hauran de segellar el passaport gaudint de tres tapes, un menú i dues activitats o experiències gastronòmiques. Caldrà escollir la tapa o el platet preferit que s’hagi degustat i llavors com a recompensa s’entrarà en el sorteig d’una experiència turística a Palamós.

Després dels mesos difícils que s’han passat hi havia ganes de tornar a gaudir de la gastronomia palamosina. Per aquest motiu, la campanya ha incorporat algunes novetats. Una de les novetats de l’edició d’enguany, i que va ser el tret de sortida de les jornades, va una master class de gamba de Palamós dirigida per Quim Casellas, xef del restaurant Casamar i Antoni Izquierdo, xef del restaurant Mas dels Arcs, ambos certificats amb la «Marca de garantia gamba de Palamós» on es va explicar l’art de pesca d’aquest preuat crustaci per part de la Confraria de Pescadors de Palamós i ambdós cuiners van fer una demostració de com cuinar-la, junt amb un tastet dels platets.

La campanya s’ha completat amb visites guiades amb tast de vins al Celler Brugarol i Celler d’en Marc, el camí de mar (tast de vins guiat pel camí de ronda), rutes guiades per les tavernes del casc antic, àpats amb els pescadors de Palamós, show-cookings i moltes altres activitats. Palamós organitza al llarg de l’any diferents iniciatives turístiques donat que disposa de molta potencialitat.

Per exemple, el Museu de la Pesca és el centre neuràlgic de moltes activitas. També es pot descobrir el paratge de Castell amb caiac i assaborir els productes del Mediterrani. Una altra proposta molt atractiva és el showcooking a bord del vaixell Popi, tota una experiència gastronòmica, o l’e-bike Brugarol per gaudir de la cultura del vi i la natura.