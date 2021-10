L’Escala, vila del llibre

Dissabte 16 i diumenge 17 · L'Escala · Diversos espais del municipi

Aquest cap de setmana se celebra la tercera edició de l’Escala, Vila del Llibre, amb un gran nombre d’activitats programades i l’inici d’un cicle per connectar amb altres cultures de parla catalana de la Mediterrània, començant aquest any amb Mallorca. La fira obrirà les seves portes el dissabte a les 11 h amb una conversa amb l’escriptora mallorquina Carme Riera amb motiu de la reedició de dues de les seves obres de relats breus, Epitelis tendríssims i Contra l’amor en companyia (Edicions 62). També hi haurà un repàs a diferents novel·les marineres de Mallorca i de la Costa Brava que han tingut especial rellevància en la literatura catalana.

Sopa de Cabra bufa espelmes

Dissabte 16 · Girona · Auditori de Girona

Sopa de Cabra arriba aquest dissabte a l’Auditori de Girona per celebrar els 30 anys de Ben Endins, publicat l’any 1991 i considerat encara com l’àlbum amb més còpies venudes del rock en català.

Capità Pilgrim al Soterrània

Dissabte 16 · Girona · Ateneu 24 de juny

La formació barcelonina d’indie rock i punk Capità Pilgrim clourà dissabte la 5a edició de la Mostra Underground, Soterrània, amb la seva aposta per les guitarres i energia.

La fira de les fires

Dissabte 16 i diumenge 17 · Olot · Diversos espais del municipi

Olot celebra aquest cap de setmana la tradicional Fira de Sant Lluc amb diverses activitats repartides per diversos punts i que engloba: la Fira del Dibuix i Olot Dibuixa ( Plaça Clarà); la Fira Ramadera (Firal Petit); el Mercat d’Artesania (Firal); l’espai infantil (Plaça de l’U d’octubre) o la Fira del Vehicle d’Ocasió.

«360 grams»

Diumenge 17 · Girona · Sala La Planeta

Ada Vilaró porta a l’escenari de La Planeta, en el marc de la programació del festival Temporada Alta, 360 grams, una obra que reflexiona sobre la bellesa sense concessions als estereotips i sobre el confrontament perpetu entre el que pensem de nosaltres mateixos i allò que ens obliguen a pensar els altres.

«Els tres porquets»

Diumenge 17 · Blanes · Teatre de Blanes

La Cia. Magatzem d’Ars presenta aquest diumenge a Blanes una versió en la qual tres porquets vivien amb la seva mare. Un bon dia, l’empresa on treballa la mare tanca la filial i l’obliga a marxar tota sola a la Xina per conservar la feina. És llavors quan els porquets s’hauran d’espavilar i construir-se una nova casa.