La saga Halloween, iniciada el 1978, va servir per llançar internacionalment el nom del gran John Carpenter i també per consagrar l’essència d’un gènere, el conegut com a slasher, que continua donant moltes alegries. Però com tot el que s’allarga en excés, les aventures de Michael Myers també van entrar en un bucle d’esquemes que al final van treure tota sensació d’esdeveniment a la seva aparició en pantalla. Malgrat que ja va tenir una refundació (la simpàtica, i avui oblidada, H20) i fins i tot un remake que provava de canviar les regles del joc (l’infravalorat díptic de Rob Zombie), no va ser fins el 2018, quan el director David Gordon Green i el guionista Danny McBride van agafar les regnes de la saga, que aquesta va aconseguir reinventar-se de debò, El nou Halloween recuperava les atmosferes de l’original, es permetia el luxe d’innovar en alguns aspectes (el principal de tots ells, un discurs generacional i d’apoderament molt aconseguit) i sobretot recuperava la gran Jamie Lee Curtis en la pell de Laurie Strode. De fet, estava concebuda com a primera entrega d’una trilogia que ha de tancar l’arc narratiu obert el 1978, quan Laurie i Michael s’enfronten per primera vegada.

Halloween kills, doncs, és la segona part de la nova era i reprèn l’acció exactament on la deixava la seva predecessora. Laurie, la seva filla i la seva neta van a l’hospital per curar-se les ferides del seu èpic enfrontament amb Michael. Però una vegada allà, constaten el que ja sospitaven: el psicòpata ha sobreviscut a les flames i campa pel centre per rematar la feina. Disposades a plantar cara amb tota l’artilleria possible, les tres dones convencen els habitants de Haddonfield de la necessitat de derrotar el monstre d’una vegada per totes. Així, al llarg d’una sola nit, les Strode lideren una recerca i captura de Michael que no estarà exempta de sorpreses i, per descomptat, molts ensurts. La pel·lícula està rodada com una reformulació de Halloween II, la seqüela directa del film de Carpenter, que també tenia part de la seva acció situada en un hospital i deixava uns quants fils per resoldre de cara al futur de la franquícia. El mestre continua involucrat en aquesta nova saga exercint tasques de productor i participant activament a la banda sonora, on torna a donar nous aires al famós tema principal.

Al costat de Jamie Lee Curtis, esplèndida com sempre, destaquen Judy Greer, Andi Matichak, Will Patton, Anthony Michael Hall, Thomas Mann, Nick Castle (qui, un cop més, presta la seva corpulència a Michael Myers), James Jude Courtney, Kyle Richards, Robert Longstreet, Dylan Arnold, Stephanie McIntyre, Omar Dorsey i Charles Cyphers.