Festes de Sant Martirià

Fins dilluns 25 d'octubre · Banyoles · Diversos espais del municipi

Cala Vento, The Tyets, Carmen 113, Juantxo Skalari, Sey Sisters, Maruja Limón i Pelukass seran els protagonistes de les nits musicals de les barraques de Banyoles, que al llarg d’aquest cap de setmana viurà la festa major de Sant Martirià. La festa recupera l’essència prepandèmia arran de les noves mesures sanitàries aprovades recentment pel Govern de la Generaliat. Això permetrà que es pugui fer la cercavila, l’entremès de lluïment, els balls de passada o l’últim ball del Drac amb total normalitat. Aquest divendres a la tarda es farà el segon truc que donarà inici a la Tronada, el Ball del Drac i el Ball de Passada.

"Viaje al centro de un idiota"

Dissabte 23 a les 20h · Salt · El Canal

Enric Montefusco i Xavi Bobés proposen aquest dissabte, en el marc del Temporada Alta, un viatge al centre de la identitat. O, més ben dit, a la pèrdua d’aquesta identitat, de la raó i de la moralitat.

Fira del bolet

Dissabte 23 i diumenge 24 · Albanyà · Centre del municipi

Albanyà celebra aquesta cap de setmana una nova edició de la fira del bolet, amb activitats, parades, degustacions i propostes per tota la família. Una cita per als amants dels bolets.

Música: Andrew Strong

Dissabte 23 a les 22h · Salt · La Mirona

En el marc de la programació del Black Music Festival, el cantant irlandès Andrew Strong protagonitzarà dissabte un concert especial, amb el qual commemorarà els 30 anys de l’estrena de la pel·lícula The Commitments, d’Alan Parker, repassant el repertori original del film, que amb el temps ha esdevingut de culte.

Teatre: Juana Dolores

Diumenge 24 a les 18h · Girona · Sala La Planeta

La inclassificable Juana Dolores arriba a Temporada Alta amb *massa diva per a un moviment assembleari*, un monòleg en clau de confessió on, sense demanar perdó, es barregen la reivindicació de Marilyn Monroe, de Pasolini i el seu marxisme incòmode, i de les arrels andaluses d’una filla de la immigració econòmica.

Música: Orquestra de Girona

Diumenge 24 a les 19h · Girona · Auditori de Girona

La proposta de l’Orquestra per aquesta temporada és una òpera que critica de manera intel·ligent i divertida l’ús desmesurat del telèfon en les relacions personals. El telèfon és una òpera de Gian Carlo Menotti, composta per encàrrec d’una companyia de ballet, representada per primera vegada a Nova York, l’any 1947.

Teatre: "El gran comediant"

Divendres 23 a les 20h, dissabte 24 a les 17h i 20h, i diumenge 24 a les 18h · Girona · Teatre Municipal

Joel Joan i Hèctor Claramunt fixen la seva àcida mirada en el món dels artistes. Una història d’èxit i fracàs, d’egos, enveges, rivalitats i discursos motivadors. Una competició entre amics que arribarà a ser literalment una qüestió de vida o mort.

Fira de la Castanya

Dissabte 23 i diumenge 24 · Viladrau · Diversos espais del municipi

La Fira de la Castanya de Viladrau s’ha convertit en una fira única situada en un entorn privilegiat, el Parc Natural del Montseny, Reserva de la Biosfera. Una fira on la gastronomia, l’ oci i l’espectacle per a totes les edats omplen un poble i un paisatge amb la castanya, la tardor i Tots Sants com a protagonistes, on cultura, tradició i activitat comercial es donen la mà.

Sílvia Pérez Cruz: Gènere impossible

Divendres 22 a les 20h · Girona· Sala Montsalvatge

L'any passat Sílvia Pérez Cruz ja ens va fer un tast del seu darrer treball discogràfic. Aquells concerts dobles -un íntim , l’altre amb la Farsa Circus Band- per descobrir-nos Farsa (gènere impossible), torna ara transformat en una celebració escènica on es barregen dansa, música, cinema i poesia. Una conversa interdisciplinar que és molt més que un concert.