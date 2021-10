Arriba ja el descens de temperatura amb els mesos de tardor i hivern i també tornen a la taula els plats de cullera. A Palafrugell ho tenen molt clar amb el seu plat per excel·lència: Es Niu, un plat que va començar amb molta modèstia entre els pescadors i que ara ha adquirit una gran popularitat. Per aquest motiu, fins al proper 1 de novembre encara es pot gaudir de la campanya gastronòmica que protagonitzen diversos restaurants i que té com a principal protagonista a Es Niu.

La cuina més modesta és la que sovint adquireix una major acceptació. El més bàsic i fonamental són els ingredients i amb això aquest plat no defrauda. Tot el contrari, qui el tasta repeteix. Aquest any la campanya gastronòmica va iniciar-se el 8 d’octubre passat i estarà a les taules dels restaurants participants fins a l’1 de novembre vinent. Per tant, encara tenim temps per no deixar passar l’oportunitat i tastar aquest pla d’autèntica tardor.

Els restaurants que prenen part en aquesta edició són: L’Arc, La Xicra i Pa i Raïm, de Palafrugell; els restaurants El Balcó de Calella i Les Voltes de Calella by Es Portal a Calella de Palafrugell; el Restaurant Hotel Casamar a Llafranc; i finalment el Restaurant Es Portió (Hotel Hostalillo), de Tamariu. El menú que ofereixen consta d’un vermut amb tres tapetes com a entrant, Es Niu, postres de fruites de tardor, vi, aigua i cafè, a partir de 38 euros, segons l’establiment. A més, qui degusti algun dels menús s’endurà un obsequi molt especial: un tiquet per visitar les exposicions de la Fundació Josep Pla i del Museu del Suro, així com el dipòsit modernista de Can Mario. El tiquet serà vàlid fins al 31 de gener de l’any vinent.

Per donar una major difusió a l’esperit de recuperació d’aquest plat, en aquesta ocasió i per quart any consecutiu, els restaurants participants en la campanya ofereixen la possibilitat que la gent de Palafrugell i rodalia es pugui endur a casa racions preparades i puguin gaudir també de l’exquisidesa d’aquest menjar.

Es Niu té un origen molt antic a Palafrugell. En els seus inicis era un plat associat a la Quaresma, ja que s’elaborava amb tripa de bacallà, ou dur, peixopalo i patata, ingredients tots ells que es mengen habitualment per Setmana Santa. Amb el temps, però, el plat va anar adquirint una nova dimensió i es va anar enriquint. Els pescadors, que d’això hi entenen molt, hi van introduir la sèpia. I per la seva banda, els surers de Palafrugell, també uns entesos en la matèria gastronòmica, van completar-lo amb una altra variant amb aviram que prové de la cacera i salsitxes. Tot plegat va donar a una fusió excepcional. Aquell plat d’hivern que les colles sureres solien menjar els dilluns a la barraca va arribar també als restaurants. La pega és que la seva elaboració és molt llarga i és molt difícil trobar-lo durant l’any. Per això no deixin ara de passar l’oportunitat de tastar-lo.