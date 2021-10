«Posar el caos en ordre»: aquest és el lema artístic de Ode Bertrand, qui durant 35 anys va ser alumna i assistent de la famosa artista Aurelie Nemours (París, 1910-2005), de la qual és neboda. En línia amb el rigor i la purificació formal del seu mentor, Ode Bertrand també practica en el camp de l’art concret i l’abstracció geomètrica, però centrant-se en la línia, un veritable leitmotiv del seu art, utilitzada com a signe i estructura per a subvertir la geometria. Figures construïdes al voltant de la proporció àuria, les seves obres, que treballa en sèrie, són principalment en blanc i negre, amb algunes exploracions de color. No obstant això, la línia continua sent el fil conductor, així com una certa densitat pictòrica que fa que les seves pintures, aparentment, refinades, d’una gran profusió vibratòria. La seva primera mostra individual arriba a Girona en un molt bon moment.