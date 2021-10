Molts espais naturals amaguen al seu darrere llegendes i històries que van passant de boca a orella. Algunes d’aquestes llegendes acaben perpetuen en la història i s’acaben associant sempre a algun espai. L’estany de Banyoles és un d’aquests escenaris associat sovint a historietes que desperten l’interès. Des del submarinista que es va submergir i va aparèixer després a l’illa de Mallorca fins al monstre de l’estany.

El llibre Rutes amb Llegendes de Catalunya dedica un capítol a la presència d’aquest personatge mitològic. Anar a la recerca del monstre que fins i tot es va enfrontar a l’emperador Carlemany ha de ser l’excusa per fer un itinerari a peu i vorejar l’estany tot contemplant espais naturals que amaguen flora i fauna molt destacada.

La llegenda recollida en el llibre parla a la zona de la Draga -un dels espais que es mereix una obligatòria visita durant el nostre recorregut per veure la recreació que s’ha fet d’un assentament neolític- on hi havia una esquerda que era el cau del monstre. Concretament era un drac. La bèstia tenia per costum endur-se cada dia un vilatà.

Les tropes de Carlemany no van poder acabar amb el monstre i els vilatans d’aquella època van recórrer a les habilitats d’un monjo francès qui, no se sap gairebé com, va aconseguir domesticar al drac fins a tornar-lo al seu cau. Diu la llegenda que, de tant en tant, les seves fumarades pudents encara surten per espantar a la gent.

El que no ens ha d’espantar és fer una agradable caminada donant la volta a l’estany. Hi ha un itinerari perfectament marcat i molt fàcil de seguir. Durant el nostre recorregut anirem trobant diferents miradors sobre l’estany on podrem contemplar la varietat i riquesa de flora i fauna en forma d’ànecs per exemple. També al llarg de l’itinerari trobarem les tradicionals pesqueres perfectament restaurades i conservades i la majoria en mans de privats. Són construccions del segle XIX i XX que antigament, i també en alguns casos en l’actualitat, els seus propietaris les utilitzaven com a casetes de bany. Al voltant de l’estany hi ha una gran riquesa arbòria integrada per plataners, desmais, alzines, pins i roures.

El llibre recull també una referència a un dels elements patrimonials més importants com és l’església de Santa Maria de Porqueres que data del segle XII. La ruta és circular, sense dificultat orogràfica, molt planera, i si ens animem poden ampliar la caminada fins al paratge de les Estunes, totalment recomanable. De fet, el desnivell és de només 30 metres. Si seguim tot l’itinerari podem tardar unes dues hores a fer la volta.

La guia ens proposa sortir i arribar des de qualsevol punt de l’estany, però on un bon lloc és fer-ho des dels voltants del Club Nàutic de Banyoles donat que hi ha espai per aparcar sense gaire complicació.