La crua realitat

Ridley Scott va debutar com a director amb Els dualistes, un esplèndid drama bèl·lic sobre dos oficials de la França del segle XVIII que persisteixen a batre’s en duel durant quinze anys, fins al punt que els motius pels quals van començar a fer-ho es tornen difusos. Encara ara preserva els seus aires de producte avançat al seu temps, però sobretot funciona molt bé pels clarobscurs dels personatges, que mai donen les coses mastegades a l’espectador. Gairebé 45 anys després, Scott torna als duels i les metàfores que se’n deriven amb El último duelo, però en un context molt diferent. Si la seva primera pel·lícula era més aviat una subversió de gèneres clàssics en què es buscava el que hi havia de paradoxal en la insistència dels homes a voler-se matar entre ells, al seu nou treball el cineasta explora els diferents punts de vista sobre un cas d’assetjament sexual a la França del segle XIV. D’aquesta manera, el veterà realitzador aporta el seu granet de sorra a les denúncies del «Me too», en una aproximació molt inesperada que va sorprendre tothom quan es va presentar al darrer Festival de Venècia.

En estar coescrita per Matt Damon i Ben Affleck, no és difícil imaginar-se que part de la font d’inspiració, a banda dels fets reals em què es basa, és la pròpia experiència dels actors i guionistes mentre treballaven a les ordres de la Miramax de Harvey Weinstein.

El útimo duelo està protagonitzada per Jean de Carrouges i Jacques Le Gris, dos cavallers que mantenen una forta amistat després de sobreviure a unes quantes batalles fonamentals per al futur de França. Però la confiança es trenca per sempre quan la dona de Carrouges, Marguerite, assegura haver estat assetjada sexualment per Le Gris. Com mana la llei, el cavaller pot defensar el seu honor i el de la seva dona batent-se a duel amb qui l’ha volgut ultratjar, malgrat que ell nega compulsivament haver comès cap acte de traïció. Però qui diu la veritat? Scott recorre cada versió d’un mateix fet, a l’estil del Rashomon de Kurosawa, posant el focus en aquells matisos que sovint passen inadvertits i demostrant, sobretot, que els casos d’aquesta naturalesa venen de molt lluny i ja fa massa temps que duren.

El repartiment del film està encapçalat pels actors Matt Damon, Adam Driver, Ben Affleck, Harriet Walter i Nathaniel Parker, acompanyats per Marton Csokas, Sam Hazeldine, Michael McElhatton, Alex Lawther, Clive Russell, William Houston, Zeljko Ivanek i Jodie Comer, que una vegada més se les arregla per robar la funció. A El último duelo Scott es retroba amb Harry Gregson-Williams, responsable de la banda sonora de El reino de los cielos i un dels compositors de capçalera del seu germà Tony.