Filmin ha deixat de ser una plataforma a l’ús per tornar-se gairebé un estat d’ànim. Si crear una marca és difícil, encara ho és més ser sinònim de qualitat. Després d’erigir-se en un dels serveis que més va créixer durant els primers mesos de la pandèmia i d’haver-se convertit en tot un model de com fer les coses a l’hora de comprar producte, s’ha aventurat a produir la seva primera sèrie original. El material escollit ha estat Doctor Portuondo, un llibre de Carlo Padial que ell mateix ha adaptat per a la pantalla i que s’endinsa en un gènere que no és tan recurrent a l’oferta televisiva: l’autoficció. Padial, com al llibre, s’inspira en les seves vivències amb el doctor del títol, un exiliat cubà establert a Barcelona amb una visió molt particular del psicoanàlisi, les seves diagnosis i les seves solucions. El protagonista, doncs, s’aboca a haver d’acceptar que el seu terapeuta potser està pitjor que ell en moltíssimes coses, però també acaba essent la porta d’entrada a un món d’éssers pintorescos que, a vegades per contrast, l’ajuden a portar millor les seves fòbies i angoixes. Però també té contrapartides, perquè la seva fascinació (o desconcert, depenent del dia) pel Doctor Portuondo topa amb la incomprensió de la seva parella, que al final del dia ja no sap si la teràpia és per a bé o l’acabarà d’espatllar.

Formada per un total de sis capítols de mitja hora (és un miracle que una sèrie actual es faci curta), Doctor Portuondo és una sèrie força atípica perquè, si bé estructuralment és clara i senzilla, aposta per un to poc habitual que defuig les convencions de gènere. Té moments molt còmics i d’altres de notablement amargs; oscil·la entre furgar en les ferides del seu protagonista i, a la vegada, donar-ne una visió fins i tot tendra que et desarma. Com al seu propi llibre, Padial trenca amb uns quants clixés associats a les teràpies i fa una gran feina a l’hora de configurar tots els personatges. Els que s’acaben cruspint la funció són els seus protagonistes principals, uns grans Jorge Perugorría i Nacho Sánchez, però s’ha de fer una menció especial a secundaris tan eficaços com Jorge Perugorría, Nacho Sánchez, Berto Romero, Olivia Delcán, Elisabeth Casanovas, David Pareja, Judit Martí, Llimoo, Josep Seguí, Carlos de Diego, Aleix Ortuño i Arturo Valls.