Això de ser espiritual està molt bé, entre altres raons, perquè t’estalvia haver d’encarar els assumptes més reals i urgents, a saber, aquells que, com la gravetat, ens mantenen clavats a la carn del món. Inclús Kandinsky -ens recorda Pere Salabert-, que al seu llibre sobre l’espiritualitat en l’art defenestrava el materialisme mentre buscava cims més elevats per a la creació, acaba fent un elogi de la pintura que no defuig, ni de lluny, la seva estricta materialitat: «Si exceptuem les referències geomètriques de valor simbòlic -insisteix Salabert-, la major part de les analogies i comparacions responen a una imaginació de preferència sensual en escenaris de coses materials que son font de percepcions sensibles». Al llarg de la història, la relació de la pintura amb les sensacions i amb els cossos és evident (Rembrandt, Rubens), com també ho és la d’una certa literatura a partir del romanticisme (Lautréamont) o amb poetes atents a les baixeses humanes (Baudelaire, Rimbaud) i, en el camp de la teoria, de filòsofs entestats en definir una certa dimensió poètica de la matèria (Bergson, Bachelard): «Calia que vingués tot això -conclou l’esteta-, i superar-ho, per arribar a percebre la irresistible força d’atracció d’allò material, per obrir els ulls i tota la resta de sentits a la bellesa, esgarrifosa ara, i malgrat tot inevitable, de la corporeïtat carnal sense res més». Bellesa d’uns cossos, en darrera instància, tan reals com la vida mateixa o, per dir-ho d’una altra manera, perfectament allunyats d’uns ideals clàssics percebuts, potser definitivament, coma sinònims d’impostura moral.

I és que, en contra del que pugui semblar d’entrada, hi ha una dimensió ètica en la «lletjor» i la imperfecció que és la que ens obliga a reconciliar-nos amb una humanitat, com dèiem, que accepta el fet de viure unida a l’epidermis del món. De manera anàloga, la sexualitat i l’escatologia donen pas a una realitat molt més complexa on la pròpia identitat pot desplaçar-se dels rostres (sinònims de màscara i, per tant, de mentida) a altres parts del cos, especialment les considerades genitals. Provi Casals ho ha entès a la perfecció i, a més, hi ha afegit quelcom d’inestimable valor: la costura de les parts amb l’objectiu de definir una identitat que, com molt bé va entrellucar una altra dona (Mary Shelley), estava feta de retalls provinents d’altres essers humans. També ho ha entès Mia Báez: enlloc de teixits reaprofitats i d’arpilleres poc amables, la pintora assumeix la lliçó de l’art brut a la recerca d’aquell balbuceig fundacional que ens atansa, directament, als orígens de la disciplina.

Galeria Dual, Girona. Gran Via Jaume I, 67. Fins al 20 de novembre. De dimarts a dissabte d’11,25 a 13, 30 h. i de 17,30 a 20,30 h. Diumenges i festius tancat.